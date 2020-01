Jaca aprueba el reglamento del Servicio de Emergencias y pide mantener el servicio en la estación de tren

El Ayuntamiento de Jaca ha celebrado el primer pleno ordinario del año en el que se ha aprobado de forma definitiva el reglamento del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento. Tal y como ha explicado la portavoz del PSOE en COPE, “ya se aprobó de forma inicial en el pleno del mes de noviembre. En el periodo de exposición pública se ha presentado una alegación por parte del sindicato de bomberos y se necesita resolver esa alegación para poderlo aprobar definitivamente. La alegación del sindicato de bomberos iba en el mismo sentido que un recurso que ya interpusieron en su momento diciendo que el Ayuntamiento de Jaca no tenía ese servicio se bomberos y extinción de incendios. En el juzgado ya se resolvió favorablemente al Ayuntamiento. La propuesta del equipo de gobierno se centraba en desestimar esa alegación para poder aprobar definitivamente el reglamento con el que se va a poder contratar dos o tres nuevos efectivos en este periodo transitorio hasta que el servicio sea prestado por la Diputación de Huesca reforzando así el servicio”. La propuesta se ha aprobado por unanimidad.

Al margen de este punto, las mociones y preguntas han centrado la sesión plenaria. Por un lado, el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una de las propuestas presentadas por el PP, mediante la cual se pide a RENFE el mantenimiento o incluso el aumento se los servicios prestados en la Estación de tren de Jaca.

En cuanto a la segunda propuesta de los populares, en la que se proponía la defenda de la red de centros concertados, el resultado ha sido de empate. El PP no ha aceptado la enmienda de VOX en la que pedía incluir el Pin Parental por lo que ha habido 3 votos a favor (PP) 3 en contra (+ Jaca y CHA) y 11 abstenciones. Al haber empate, se decide con el voto de calidad del alcalde que, al ser abstención, no ha decantado el voto por lo que se queda pendiente de un informe de la secretaria municipal para el próximo pleno. Los populares, no obstante, han manifestado que era obligación del alcalde votar para deshacer el empate.

No ha salido adelante tampoco la propuesta de VOX con la que pedía reprobar al PSOE por su responsabilidad política en el “Caso de los ERE” de Andalucía. Una propuesta que solo ha contado con el voto favorable de la edil de este partido.

En el apartado de preguntas, el alcalde, Juan Manuel Ramón, ha explicado que el Ayuntamiento se está planteando trasladar la estación del tren a la zona de Campancián y que pase soterrado por el resto de la ciudad. Se va a analizar la idea con el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque para poder contar con el apoyo del ejecutivo autonómico y unir esfuerzos para plantearle la idea a ADIF, que tendrá que financiar las obras y sería el propietario de la estación.