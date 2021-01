Isabel Luzón: "Algo hay que empezar a abrir, siendo consecuente con la situación sanitaria"

Isabel Luzón es la propietaria de la Agencia Shiva Viajes, ubicada en Avenida Jacetania. Ha expuesto en COPE cómo vive la crisis tan aguda que sufre el sector turístico y su negocio. "No se pueden organizar viajes para salir, tampoco pueden venir, no recibimos grupos y no podemos trabajar con otras empresas, por ejemplo de turismo activo". Shiva Viajes está abierta por las mañanas de 10.00h a 13.00 y bajo petición por las tardes. Sí que tienen solicitudes "para sacar billetes de tren, la tarjeta dorada, algún billete de autobús y poco más", subraya.

Isabel ha señalado que "es importante que se abra para poder empezar a trabajar con los habitantes de Aragón pero también hay que ver cómo abrimos para no dar pasos atrás y acabar cerrando como en marzo". En este sentido, reconoce que "es una decisión dfícil de tomar pero algo hay que abrir". En cuanto a las ayudas que el vicepresidente de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, y la directora general de Turismo, Elena Allué, presentaron este martes, Isabel apunta que "no se incluyen y no benefician a las agencias". Y añade que "necesitamos ayudas directas para mantener los negocios hasta que la situación remonte".

Isabel, eso sí, ha subrayado que "el optimismo es lo último que se tiene que perder. Estamos ultimando la nueva página web y preparando productos nuevos para salir en cuanto sea posible. La gente tiene ganas de viajar y así nos lo hacen saber cuando se acercan a la agencia a darnos ánimos", concluye.