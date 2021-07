Indignación en el Valle del Aragón ante la no apertura de la estación de Candanchú

Comunicado:

La Asociación de Empresarios Candanchú pone de manifiesto su malestar e indignación ante el anuncio de la no apertura de la estación de Candanchú la próxima temporada, por parte de la empresa actualmente concesionaria de la explotación de la estación. El pasado lunes se celebró una reunión en la que participaron los ayuntamientos de Aísa, Canfranc, Jaca, Villanúa y Castiello de Jaca. Además de las asociaciones de empresarios ATVA, ACOMSEJA y ACUC; en donde se expusieron las siguientes cuestiones:

1. Candanchú, es uno de los principales motores económicos del Valle del Aragón y de la Comarca de la Jacetania, de su funcionamiento depende la atracción de un porcentaje muy elevado de nuestro turismo de montaña y nieve. La no apertura de sus instalaciones supondría la caída de gran parte de la economía de la zona , de los ingresos de miles de familias, y situaría a nuestros pueblos en grave riesgo de despoblación. Por lo que no se puede permitir que se consienta la no apertura de la estación.

2. La urgencia de la implicación del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y de la empresa actual explotadora de la concesión para facilitar el freno de esta decisión, para impedir que ninguna de las estaciones aragonesas quede en situación de desigualdad, y para que plantee las inversiones necesarias que como tractora de la economía de esta importante zona turística serían adecuadas.

3. La necesidad y voluntad de los presentes de construir y consolidar un proyecto que priorice el largo plazo y asegure el futuro de la estación, y de las miles de familias que dependen directa o indirectamente de ella, buscando una fórmula que respalde a los empresarios del Valle y a sus gentes.

4. Que en este proceso, se debe de tener en cuenta a los empleados directos de la estación, claves para la pronta ejecución de los trabajos obligatorios para asegurar la apertura de las instalaciones de la estación, los cuales deberían comenzar a ejecutarse inmediatamente para poder cumplir los plazos de apertura.

AYUNTAMIENTOS de JACA, VILLANÚA,CANFRANC,AISA,CASTIELLO DE JACA y BORAU MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL ARAGÓN AEC, ATVA , ACOMSEJA Y ACUC REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES