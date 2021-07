La hostelería de Huesca teme consecuencias por las recomendaciones de Francia

La Asociación de Hostelería de Huesca teme la repercusión turística que pueda tener en sus establecimientos la recomendación de Francia de no viajar a España. Así lo ha trasladado la resposnsable del área de alojamiento de la Asociación de Hostelería de la provncia de Huesca, Anabel Costas, quien ha apuntado que aunque una recomendación no es una prohibición, puede hacer mucho daño al scector turístico. En las últimas horas y debido a la evolución de los contagios, Francia ha recomendado a sus ciudadanos no viajar ni a España ni a Portugal. Costas ha apuntado que el cliente francés es muy irmpoatnte para el sector turístico oscense, al tiempo que considera que la proximidad de Huesca a Francia facilita el desplazamiento por carretera y puede ser una ventaja frente a otros destinos españoles.

Costas ha calificado de triste y de mala noticia el que Aragón regrese a la fase 2 debido al aumento de contagios, con la repercusión que ello tiene para la hostelería y el turismo. Apela a la reponsabilidad individual y reflexiona sobre el momento de la pandemia que estamos viviendo y que no es el mismo que hace un año. En el sector hay mucha incertidumbre y, de momento, no se ha notado la anulación de reservas y se espera que las previsiones que para julio apuantaban a una ocupación del 31 ó 33% y que con las reservas de última hora se elevasen hasta un 55%, se mantengan.