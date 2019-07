Fran Aísa: “ En las negociaciones nos dieron a entender que no estábamos capacitados para gobernar”

El portavoz del Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Jaca, Fran Aísa, ha explicado en COPE las razones por las cuales la formación no ha llegado a un acuerdo de gobierno porque “los jacetanos se merecen explicaciones”. Aísa ha manifestado que, “teniendo en cuenta la voluntad de los jacetanos tras las elecciones municipales, el acuerdo tendría que haberse dado entre el PSOE y PAR”, es decir,la lista más votada y el partido que más ha subido en votos quedándose a muy pocos de ser la segunda fuerza y no teníamos miedo a gobernar".

Con Más Jaca Podemos- Equo “no lo valoramos por ideas y acuerdos programáticos y no éramos los únicos por lo que me sorprende el pacto. También teníamos reticencias con CHA porque no han apoyado partidas importantes para el territorio y sin partidas económicas la Jacetania no va a avanzar. Necesitamos confianza”. Una confianza que, según Aísa, se fue perdiendo en los últimos días de negociaciones “cuando se nos dio a entender que no estábamos capacitados para llevar determinadas comisiones ni para gobernar. Unos detalles que no dan confianza y eso fue determinante”.

A su vez, ha señalado que el programa presentado por PSOE, CHA y Más Jaca coincide al 80% con el programa que presentó el Partido Aragonés y pone como ejemplo la firme apuesta por la traída de aguas, suministro de aguas en los pueblos, la solución a las naves ganaderas, mejoras en los caminos, el vial perimetral, el casino de la calle Echegaray, el elevador o el incremento en la dotación ecomómica a los clubes deportivos "cuando a nosotros se nos llegó a decir que lo planteábamos por cuestiones personales”. El portavoz ha incidido en que "el Partido Aragonés es la única opción alternativa a Juan Manuel Ramón".