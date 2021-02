Fran Aísa: "Hay que ser pulcros con el Plan Remonta y contar con capital humano suficiente para gestionarlo"

El portavoz del Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Jaca, Fran Aísa, ha pasado, este martes, 9 de febrero, por los micrófonos de COPE para hablar del Plan Remonta cuya partida económica se ha aprobado en pleno extraordinario. Fran Aísa recuerda que "el plan no es la panacea, y ya lo dijo la consejera pero es un paso más" y pone el foco en su gestión y en la eficacia y eficiencia del mismo. En este sentido, el portavoz sostiene que "hay que ver cómo se enfoca, si tenemos el capital humano suficiente para gestionarlo porque tan importante es contratar como dirigir y saber cuáles son las necesidades de Jaca y de sus pueblos por lo que veremos cómo se distribuyen los trabajadores".

Aísa sostiene que hay dos maneras de analizar esta situación "si nos paramos a pensar en por qué hay Ayuntamientos que no tienen remanentes para hacer frente a este plan y el de Jaca sí". En este contexto defiende que "hay Ayuntamientos que no tienen remanentes para hacer frente al Plan Remonta porque han ejecutado sus partidas presupuestarias" y, por contra, "el de Jaca cuenta con entre 5 y 6 millones de remanentes a expensas de liquidar la ejecución presupuestaria de 2020, precisamente por no haber ejecutado las partidas presupuestarias prometidas en años anteriores". Así que "contamos con ese dinero, que no es de ningún partido sino que son los impuestos de los ciudadanos por lo que tenemos que ser exquisitos a la hora de gestionarlo", señala.

A su vez, hace hincapié en que, además de las ayudas a empresas y el Plan Remonta, "hay otras cuestiones para las que se echará mano de remanentes como la Casa Don Valero, que es un pozo sin fondo, la ventanilla única, los bolardos, Rapitán...por lo que se nos irán los remanentes en obras que ya veremos si van a mirar por el futuro de Jaca o son promesas electoralistas. Quizás ahora las necesidades sean otras". No te pierdas la entrevista en COPE.