Fran Aísa: "Estamos para defender el territorio, que para eso nos han votado"

El portavoz del Grupo Aragonés en el Ayuntamiento de Jaca y disputado provincial, Fran Aísa, ha sido muy crítico con el equipo de gobierno al considerar que le falta "lideragzo y gestión" en cuestiones relevantes para la ciudad como es la variante de Jaca que cuenta con una partida testimonial de 100.000 euros en los PGE. El portavoz se pregunta: ¿Dónde está esa gestión y liderazgo del equipo de gobierno y de la presidenta de la Comarca de la Jacetania? Pero también ha tenido palabras para otros grupos como el Partido Popular. En este sentido, Aísa ha recordado que "en 2017 este partido presentó una moción y el PP votó en contra con concejales que siguen estándo ahora. El año pasado la volvimos a presentar y los que habían votado en contra lo hicieron a favor". A su vez, ha mostrado su "sorpresa" al ver que ahora abanderan temas en los que siempre han llegado tarde y no solo con la variante". Para el portavoz del grupo aragonés, "el alcalde ahora muestra su descontento cuando lo que ha hecho es dejar que pasen los días".

En cuanto a los parques solares, Aísa habla de "oscurantismo". Argumenta que "esto empezó en diciembre del año pasado y el alcalde comenzó a informar después en los plenos ante las preguntas de los grupos". Sistiene que "nosotros solo queremos que se hagan las cosas bien y el alcalde no ha explicado la situación y no da explicaciones a la población sobre si estas instalaciones van a beneficiar o no al territorio, si ba a bajar la factura eléctrica o se van a construir nuevos regadíos", entre otras cosas.

Al equipo de gobierno lo ve "como la legislatura anterior". En este sentido, considera que "todo lo lleva el alcalde y la portavoz. Los demás, aparte de concejales liberados, no veo ningún avance".

Las ordenazas fiscales ya se han aprobado y ahora se empezará a hablar de los presupuestos y, por tanto, de las inversiones y obras que se van a a ejecutar. En relación a este asunto, Fran Aísa lamenta que las obras estrella prometidas por el equipo de gobierno como los trabajos en el IES Domingo Miral, CEAR, Plaza Mayor o la Casa de la Música no están "pero sí las que han contado con la intervanción del grupo aragonés como el elevador, el campo municipal Oroel o el Vial Perimetral".

También ha hablado del proyecto de Unión de Estaciones y ha recordado que "no se ha invertido nada en los últimos años y también soy crítico con mi partido pero ahora el dinero puesto encima de la mesa sale de la conserjería de Industria".

Por último, el portavoz ha manifestado que "nosotros lo que tenemos que hacer es defender el territorio que para eso nos han votado".