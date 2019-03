Este domingo se celebra la XIX edición del Triatlón de Invierno “Valle de Ansó”

La Villa de Ansó, la Asociación Deportiva Linza, el Refugio de Linza, el espacio nórdico de Linza y el Club pirineísta Mayencos, organizan un año más el Triatlón de Invierno “Valle de Ansó”. Una prueba prevista para el pasado 13 de enero pero que la falta de nieve obligó a retrasar. Finalmente, se celebra este domingo, 17 de marzo a partir de las 9.30h.

La prueba será Campeonato de Aragón y no de España. Esto ha provocado que haya un número menor de participantes que se sitúa cerca de los 90. No obstante, tal y como ha afirmado Mayencos, el nivel no baja ya que participan los habituales de todos los años que aman el Triatlón. Entre ellos, Pello Soro, Jesús Alberto García, Carlos Nieto, Javier Tirapo, Xabier Orduna, Sebastiá Catllá o Juan Ruiz Alonso.

En féminas, participan once, siete de ellas aragonesas. En esta categoría se ha notado más la baja participación “por lo que será más difícil prever quién se llevará la victoria” apunta Mayencos. El circuito de esquí de fondo está en muy buenas condiciones ya que todavía hay mucha nieve y está muy bien marcado. El formato de la prueba no ha sufrido modificaciones según la organización que espera una jornada espléndida. Eso sí, intentarán volver a ser la sede del Campeonato de España.