El equipo de gobierno de Jaca anuncia grandes inversiones para este año, "cumpliendo el acuerdo programático”

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Jaca (PSOE, CHA y +Jaca Podemos Equo) han comparecido este martes en rueda de prensa para dar a conocer las inversiones previstas para este año 2021. Unas inversiones que “están recogidas en el acuerdo de gobierno” ha explicado la portavoz del Partido Socialista, Olvido Moratinos quien ha subrayado que “ese acuerdo de gobierno sigue siendo nuestra hoja de ruta”.

La información aportada hoy, es un adelanto de lo que se debatirá este miércoles en el pleno de la corporación municipal ya que se votará una modificación presupuestaria destinada a inversiones. Moratinos ha diferenciado dos partes para inversiones: una, la modificación presupuestaria y otra los remanentes. Entre las dos partes, la cifra para inversiones superaría los 4 millones de euros y, 2,3 millones ya se incorporarán este miércoles al presupuesto ya que es la cuantía correspondiente a la modificación presupuestaria.

En cuanto a las inversiones como tal, los portavoces han recordado que, hay muchas, y algunas coinciden con otras formaciones políticas. También han matizado que “las que damos a conocer no son todas pero sí las que consideramos más relevantes”.

El portavoz de Chunta Aragonesista, Javier Acín, ha sido el primero en tomar la palabra y ha repasado proyectos enmarcados dentro del área de Medio Ambiente, Movilidad y Accesibilidad como la última fase del elevador por valor de 180.000 euros, rebaje de aceras, señalización y adecuación de los pasos de peatones, el alumbrado del Barrio Norte para el que hay una inversión de 23.000 euros, nuevos vehículos eléctricos, aislamiento energético del edificio municipal de la avenida Rapitán con 280.000 euros el proyecto, placas fotovoltaicas en las piscinas con 120.000 euros; 30.000 euros para iluminación navideña eficiente; mejoras en aparcamientos disuasorios con 73.000 euros y la instalación de los bolardos inteligentes para lo que se destinarán 71.000 euros.

En segundo lugar, el portavoz de +Jaca Podemos Equo, Carlos Reyes, ha enumerado algunos proyectos relacionados con mejoras en distintos espacios públicos y ha destacado los trabajos de pavimentación en la calle Irigoyen, la segunda fase de la reurbanización de la calle Fondabós con una inversión de 575.770 euros de los 959.617 correspondientes al proyecto. También la reurbanización de la calle Pico Collarada y la adquisición de terrenos para completar el vial perimetral de la Ciudadela. También se contemplan 45.000 euros destinados al proyecto para la remodelación de la plaza de Biscós y también una partida para la adecuación del local de la antigua recaudación de tributos, en la calle Domingo Miral, para hacer de ese espacio la sede de los servicios sociales municipales y de la Fundación Thomas de Sabba.

Por último, la portavoz del PSOE, Olvido Moratinos, ha hecho hincapié en las mejoras en los pueblos y en la adecuación de edificios municipales.

En cuanto a los pueblos, la portavoz ha subrayado que “uno de los compromisos del acuerdo de gobierno era destinar, al menos, un 10% de la inversión a los pueblos” y ha concretado las actuaciones en los accesos entre los pueblos como los caminos entre Abay - Ascara y Ascara- Santa Cilia. También se ha referido a los 200.000 euros para alumbrado y otras mejoras.

Las inversiones en edificios públicos pasan por la adecuación de la 2ª planta del Casino de Jaca con 50.000 euros para responder a la demanda de espacio que plantean asociaciones y colectivos. También se contemplan mejoras en el Palacio de Congresos para lo que se invierten 80.000 euros destinados a mejorar seguridad, calefacción, iluminación…etc

También aparece la ventanilla única y la adquisición de un camión tradicional (no eléctrico) para la brigada municipal. Igualmente hay inversiones en la mejora de parques infantiles y una partida para la pista de hielo. En concreto, para comprar una superficie que permita desarrollar actividades que no sean de hielo y darle, así, otros usos a la instalación.

Todas estas son las inversiones más destacadas pero no son todas. Además, también aparecen propuestas de otros partidos que, al no ser inversiones como tal, no se han mencionado hoy pero se debatirán en el pleno de este miércoles.

Para finalizar, Moratinos ha dado cifras concretas generales para saber de dónde vienen las cuantías. 2020 se ha cerrado con un remanente de unos 6,5 millones de euros, que, tras la aplicación de la modificación y las ayudas para el Plan Remonta y empresas, se reducirá a 1,5 millones. De esta forma,“aún quedará margen para incorporar nuevas inversiones y colchón por si es necesario”