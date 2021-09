Épica y muchos valientes en la XXX edición de la Quebrantahuesos

La XXX edición de la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos ha estado marcada por el agua, el frío y la inestabilidad meteorológica. El inicio a las 8 de la mañana de los 1.900 ciclistas que han tomado la salida de la Quebrantahuesos con una intensa lluvia ha hecho que muchos decidieran no estar en la línea de comienzo.

Como en los años anteriores, todos los corredores han recorrido los cuatro míticos puertos de montaña del Pirineo aragonés y francés: Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz de Jaca. Las ganas de recorrer esta 30ª edición han dado los ánimos para que nada detuviese la marcha a pesar de la mala previsión meteorológica, que se ha cumplido con creces durante toda la jornada.

Ante esta situación, la organización, en contacto con las principales autoridades, puso en marcha un dispositivo especial para adaptarse a las circunstancias: bus de abandono y ambulancias en puntos localizados, mayor presencia de servicios médicos, líquido caliente en los avituallamientos y puntos de refugio.

El tiempo ha ido cambiando en cada uno de los puertos al paso de los ciclistas, pero muchos de ellos se han mantenido fuertes con el reto de recorrer los 200 kilómetros que hacen única la QH, y gracias a los incansables ánimos de los voluntarios que también han estado aguantando la lluvia hasta el final. A las 11:45h han llegado los primeros ciclistas de la Treparriscos siendo el primero en cruzar la línea de meta Francisco Rodríguez Pozo, con un tiempo de 02:24:25.

Eran ya casi las 2 del mediodía cuando los dos ciclistas más rápidos de la Quebrantahuesos han llegado a meta, quienes han rodado juntos durante toda la marcha. Dario Gadeo (05:45:19) y Haimar Zubeldia (05:46:18), que han valorado la jornada como “muy dura”. Zubeldia, ex ciclista profesional, ha remarcado que “hoy tanto organización, voluntarios, participantes de la Quebrantahuesos y Treparriscos son ganadores porque el día estaba desapetecible. Justo ahora en meta no llueve, pero durante todo el día ha llovido y hemos tenido que tirar de experiencia para no pasar frío. La verdad que pensaba que iba a ser peor”. Ha cerrado reflexionando sobre que “sabemos lo difícil que ha sido este año para la organización sacar el evento adelante y más con el día que ha tocado. La verdad que no apetece, pero es de agradecer e intentar por lo menos hacer toda la marcha”.

Guardia Civil, Gendarmerie, voluntarios, colaboradores y patrocinadores, médicos y agentes de seguridad han velado durante todo el recorrido para la seguridad y el buen desarrollo de la marcha y su funcionamiento