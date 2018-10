Se disuelve la Asamblea de Jóvenes del Viello Aragón

Comunicado de la Asamblea de Jóvenes del Viello Aragón:

Cerramos una etapa. Disolvemos el AJVA (Asamblea de Jóvenes del Viello Aragón)

La Asamblea de Jóvenes del Viello Aragón nació en julio de 2015 para reivindicar el espacio de una juventud despierta y organizada, con valores tales como el feminismo, la igualdad económica, la defensa de la tierra y de la lengua aragonesa. En esta asamblea nos hemos unido jóvenes de Chaca y Samianigo, pero también de diferentes pueblos de nuestra comarca como Artieda, jóvenes tanto que vivimos en el Viello Aragón como que hemos marchado a estudiar fuera.

Durante nuestros más de tres años de existencia hemos organizado todo tipo de actos, tanto lúdicos como formativos y reivindicativos y también hemos apoyado otras luchas que se desarrollaron en nuestro territorio, como los 8 de yesa o la plataforma de apoyo a los refugiados y refugiadas Alto Aragón. En dos ediciones (2015 y 2016) realizamos la jornada “Sin futuro, sin miedo”, como punto de encuentro anual, además de tener una intensa actividad durante el año 2017 con la organización de tres huelgas estudiantiles coordinadas en los institutos de Samianigo y Chaca. También hemos participado activamente en la organización conjunta de los actos del 8 de marzo en las dos capitales, así como en formaciones internas y externas sobre igualdad de género. Hemos difundido la lengua aragonesa normalizando su uso, así como hemos luchado contra el exilio rural y editado tres fanzines escritos por jóvenes del territorio.

El último año ha sido de parón casi total, por lo que entendemos que no tiene sentido mantener unas siglas que no representan una dinámica viva. Las razones del parón las podemos encontrar en la dificultad de organizarnos personas tan diversas, procedentes de diferentes rincones de un territorio extenso y sobre todo por hacer coincidir la dinámica de las personas que vivimos todo el año con la de las que estudian o trabajan fuera. La mayor decepción la encontramos con el fracaso de la “Trobada Choven” que tratamos de organizar junto con las instituciones (comarca de la Jacetania y comarca del Alto Gállego), ya que a pesar de contar con más medios, no supimos leer bien nuestras propias necesidades y las del resto de la juventud del territorio.

Haciendo balance, constatamos que las razones por las que nos constituimos siguen totalmente vigentes. En la asamblea cheneral de 2015 en la que nos constituimos juntandonos alrededor de 50 jóvenes llegamos a la conclusión de que necesitabamos más formación en el ámbito del sector primario y de la hostelería y mejorar las comunicaciones para poder quedarnos a vivir en la comarca, que era necesario coordinar a las feministas y a las personas que trabajamos contra las agresiones al territorio (lindano, Yesa, variante norte etc.) así como sensibilizar a la sociedad sobre estos temas, que necesitamos espacios autogestionados por y para jóvenes y mejorar en nuestra formación para organizarnos mejor y responder a nuestras necesidades.

Por el lado positivo, hemos contribuido a generar un referente para la juventud del territorio, hemos unido a personas que comparten inquietudes y necesidades y hemos combatido la resignación tan asentada de pensar que no se puede ser feliz y hacer un proyecto de vida en el Viello Aragón.

Hemos contribuido a generar una red de personas interesantes que plantean alternativas en el país, manteniendo desde el nacimiento el grupo de información “Altavoz Choven”.

El AJVA desaparece para dejar paso a otros proyectos y personas que vuelvan a prender la mecha de la rebelión juvenil. ¡Estaremos con vosotras!. Nos despedimos recordando a nuestro amigo y compañero Ibón Martínez, que murió por culpa del cáncer sin dejar nunca de luchar.