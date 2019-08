Daniel Osanz logra un oro y una plata en el Mundial de Carreras de Montaña

Daniel Osanz en un fin de semana muy especial para él, logro una medalla de oro y una de plata en el Campeonato del Mundo de Carreras por Montaña para poner el broche de oro a otra de sus citas. El viernes logró la victoria en el Kilómetro Vertical estableciendo un nuevo récord de la prueba. Tardó 34:52 en recorrer los 3,5 kilómetros de los que constaba la prueba para salvar un desnivel positivo de 1.000 metros. El sol y la calor de los primeros minutos dio paso a un fuerte viento y aun intenso granizo que sorprendió a los competidores en plena prueba, complicando aun más la lucha por el título. El anterior récord eran los 35.46 realizados del italiano Hannes Perkmann en 2016.

"En la carrera tuve unas sensaciones buenísimas, cogiendo mi propio ritmo. De hecho, otro favorito me llegó a adelantar pero no caí en la trampa y en la parte final ya me centré en ir a por el récord, que llevaba aquí cinco años. Esto es un gran premio a una temporada", comentó el jaqués tras lograr la victoria.

Ayer en la carrera SkyRace de 21 kilómetros, luchó por lograr otrea victoria hasta el último instante, pero finalmente se tuvo que conformar con la segunda posición. Ganó el suizo Delorenzi en 2 horas 25 minutos y 22 segundos, con menos de dos minutos con respecto a Osanz. El jaqués con este resultado se aseguraba el oro en la prueba Combinada, que computaba las dos carreras.

El de la Jacetania se proclamaba así campeón del mundo sub-23 en el año que se estrenaba en la categoría. Tras terminar ambas pruebas, Osanz se sintió muy contento y hacía un balance muy positivo ya que "venía al mundial con muchas expectativas y presión después de los tres oros del año anterior y porque está temporada estaba siendo muy buena".