Daniel Fernández reivindica una mejora de comunicaciones

El candidato de Unidas Podemos-Alto Aragón en Común al Congreso por Huesca, Daniel Fernández, ha visitado Sabiñánigo. Allí ha reivindicado una mejora de comunicaciones. "Requiere un esfuerzo importante para conseguir de una vez la apertura de Canfranc, del refuerzo y optimización de las vías para aumentar la capacidad de transporte y terminar de una vez los ejes carreteros como es la Autovía y la N-260"

"!La situación es que a cualquier problema que pueda surgir en el Monrepós nos encontramos con la poca o nula agilidad de RENFE, no apoyando ni dando soluciones, como el estrangulamiento que se produce en Jaca al no estar realizada la Autovía, con los consiguientes problemas en el transporte de mercancías peligrosas al paso por el casco urbano de Jaca, limitando la traída de materias primas como la salida de productos manufacturados".



En el ámbito rural "hacemos especialmente hincapié en el acondicionamiento de la carretera A-1604 y los accesos a los núcleos de la Guarguera, así como garantizar un plan bianual efectivo de mantenimiento con el Gobierno de Aragón".



"Ese proyecto para nuestro futuro no solo pasa por las vías y las carreteras, pasa también por las comunicaciones digitales. La extensión de la red óptica va progresando, pero muy lenta debiendo tener en cuenta todos los núcleos rurales con un objetivo esencial de diversificación de la actividad económica de las gentes de nuestros pueblos" concluye el candidato.