“La Cultura de Defensa es una responsabilidad individual, pero también colectiva”

El XXVI Curso Internacional de Defensa, organizado por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza, se ha inaugurado esta mañana en el Palacio de Congresos de Jaca, donde hasta el próximo viernes 5 de octubre se va a debatir y reflexionar sobre 'Los retos de Europa. Respuesta integral ante riesgos compartidos'. En el acto inaugural han estado presentes el General Director de la Academia General Militar, General Carlos Melero; el alcalde de Jaca, Juan Ramón Manuel Ipas; el Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Pinedo, y José Domingo Dueñas, vicerrector de la Universidad de Zaragoza para el Campus de Huesca. En la mesa presidencial también ha estado el General Consejero Togado Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, Emilio Fernández-Piñeyro, quien ha inaugurado el curso y, a continuación, ha hablado sobre 'La Cultura de Defensa en España'.

En su intervención ha concluido que “la Cultura de Defensa nos debe involucrar a todos porque es un asunto de todos; es una responsabilidad individual, pero también colectiva”. En cualquier caso, no ha eludido que en España, en la actualidad, “tenemos un problema y es que el trabajo de las Fuerzas Armadas (FAS) no es suficientemente conocido”. En este sentido, el General Emilio Fernández-Piñeyro ha señalado que “son las grandes políticas de Estado las que deben permitir que los españoles puedan conocer y apreciar lo que hoy son sus FAS y lo que hacen por la paz y por su bienestar”.

También ha explicado que para mejorar esta situación se hacen muchas cosas desde el Ministerio de Defensa como jornadas de puertas abiertas, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, homenajes a la bandera y a los caídos, juras de bandera civiles… “pero es necesario que todo esto se vea potenciado por las autoridades civiles y, al final, refrendado por los españoles”. Además, ha comentado que sería muy importante que la Cultura de Defensa llegara a todos los ámbitos: “Estoy pensando en los profesores de la Universidad y de la enseñanza media, en los padres, los comunicadores, guionistas y directores de cine… Todo aquel que pueda crear opinión pública podría contribuir a este objetivo”.

Y es que, a su juicio, “es interesante que los españoles entiendan y valoren las misiones humanitarias y de apoyo que se desarrollan en el exterior, pero hay que tener en cuenta que las FAS utilizan las armas bajo un exigente código disciplinario y ético para que otros no las utilicen mal, propiciando de esta forma esa seguridad tan necesaria de la que disfrutamos los ciudadanos”. Este mensaje, según el General Consejero Togado Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, “es el que todavía debería calar más en la sociedad; en definitiva, la Cultura de Defensa precisa de una visión global para que sus fines estén conectados con el resto de políticas”, ha concluido.

Políticos, periodistas y ciudadanos

A continuación, el periodista de la Cadena COPE Ángel Expósito se ha fijado en el papel de los políticos, los periodistas y los ciudadanos en relación a este mismo tema y no ha sido muy optimista. “La asignatura de la Cultura de Defensa se sigue suspendiendo en España”, ha concluido. “La suspende la política por desconocimiento y por meterse donde no debe; también la suspenden los periodistas por una falta de especialización y, como consecuencia de todo ello, los ciudadanos no son conscientes de lo que supone la Defensa y de los nuevos riesgos a los que nos enfrentamos”.

Para mejorar esta situación, Ángel Expósito ha asegurado que “el acento habría que ponerlo en la educación primaria, secundaria y, también en la universidad; en la educación en valores y en la despolitización de este tema. Y si a eso unimos una mayor especialización de los periodistas y que las Fuerzas Armadas, en general, abrieran más los cuarteles de lo que lo hacen en la actualidad, se darían pasos importantes para que se produjera esa mayor concienciación ciudadana”.

Cultura de Defensa y juventud

Por último, la gestora de proyectos del Real Instituto Elcano, Diana Barrantes, ha hablado sobre 'Cultura de Defensa y Juventud'. En este sentido, ha señalado que “en la sociedad española se da una paradoja, y es que las FAS como institución y sus profesionales están muy bien valorados pero, al mismo tiempo, los ciudadanos son poco conscientes de los riesgos y amenazas para España y del cometido de los militares para salvaguardar la seguridad nacional”. A su juicio, esta situación “implica que en muchas encuestas no se vea necesario su papel, aludiendo a una cultura pacifista o al hecho de que se destina demasiado presupuesto a Defensa, valorándose como prioritarias otras partidas más sociales”.

En este sentido, Diana Barrantes ha considerado que “la escasa valoración que hay en la sociedad de las FAS es debida al desconocimiento de lo que hacen, pero no hay que confundir desconocimiento con animadversión”. En su intervención también ha animado los jóvenes universitarios a desarrollar itinerarios que tengan alguna relación con los temas de Seguridad y Defensa. “Hay muchos recursos disponibles, la inmensa mayoría públicos y gratuitos a disposición de los universitarios, así que es un campo en el que se pueden hacer muchas cosas”.