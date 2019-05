Cuenta atrás para la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos

Esta mañana se ha presentado la XXIX edición de la Quebrantahuesos en la Diputación Provincial de Huesca. La marcha cicloturista más importante de España cuenta los días para el gran evento del próximo 22 de junio en Sabiñánigo para el que ya está todo preparado. La Quebrantahuesos regresa cargada de novedades este 2019 y volverá a contar con miles de participantes dispuestos a disfrutar de la gran fiesta del ciclismo en España.

“La Quebrantahuesos es un evento único que sitúa a Huesca en el epicentro del ciclismo en España. No podemos estar más orgullosos de ver cómo la QH se ha convertido por derecho propio en una auténtica referencia en España. Algo que no sería posible sin la ayuda y apoyo también del resto de instituciones aragonesas que contribuyen a que la QH sea una realidad”, ha asegurado el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia. En el acto, que también ha contado con la presencia de la Alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández y el jefe de negocio institucional y patrocinio de Ibercaja, Fernando Arcega; no se ha pasado por alto una de las grandes atracciones de esta edición con la presencia de Alberto Contador como ciclista homenajeado. Como cada año, la QH rinde tributo a un ciclista profesional que acompaña a todos los participantes a lo largo del recorrido con el dorsal número 1.

En esta ocasión, la presencia de Contador añadirá un nuevo atractivo a una prueba que para el vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss, Roberto Iglesias, sigue siendo un reto que les obliga a dar lo mejor de sí mismos para mantener el nivel de excelencia mostrado hasta la fecha. “Trabajamos de forma incansable para atender a los más de 10.000 participantes que se dan cita cada año en la Quebrantahuesos. Para la organización es un enorme desafío. Algo que no podría conseguirse sin el auténtico corazón de esta prueba. El que ponen los voluntarios con su trabajo. Nuestra gran satisfacción es poder conseguir ofrecer los mejores servicios, las más altas prestaciones y, en definitiva, la mejor experiencia a todos los participantes que son la razón de ser de un evento único en nuestro país”, señaló. Y agregó: “Además este año hemos seguido trabajando para la internacionalización de la prueba acudiendo a ferias y congresos en diferentes países que tienen en la Quebrantahuesos un modelo de éxito a seguir. Respecto a las novedades, este año también ponemos en marcha el el nuevo 'Pirineos Challenge No Limits' impulsado por la Quebrantahuesos junto a la 3 Nacions by Aquadrink y L’Ariegeosie. Un nuevo desafío ciclista para disfrutar al máximo de los Pirineos”

Por su parte, el Director de Eventos de Octagon Esedos, Aitor Jiménez, también se ha mostrado ilusionado ante esta nueva cita en la que la Quebrantahuesos regresa con fuerza. “Los amantes del ciclismo tienen la Quebrantahuesos marcada con cruz en el calendario. Un año más volveremos a vivir un evento irrepetible y único que no deja de crecer. Estamos muy contentos de seguir trabajando codo con codo junto al Club Ciclista Edelweiss para hacer crecer una prueba de tal relevancia que tampoco sería posible sin el apoyo de todos los patrocinadores que ponen su granito de arena para que la Quebrantahuesos sea un día memorable”, apuntó.