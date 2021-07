“Cortos al raso” promociona y fomenta el cine aragonés

La apuesta por la cultura aragonesa que está realizando la Comarca Alto Gállego en su programación cultural de este verano queda patente en el ciclo Cortos al Raso que se desarrollará del 1 al 5 de agosto, en Acumuer, Escuer, Lanuza, Gavín y Caldearenas. La actual edición proyectará cuatro cortos que han participado en las últimas ediciones de los Premios Simón, que organiza la Academia del Cine Aragonés. “Los Premios Simón fueron creados por la Academia aragonesa en el año 2012, tienen bastante renombre a nivel de Aragón, pero queremos que transciendan también fuera de nuestras fronteras autonómicas”, explica Consejera comarcal de Cultura, Isabel Manglano. “Por ello, como novedad este año, nuestra programación de Cortos al Raso está compuesta íntegramente por cortometrajes que han participado en las últimas ediciones de estos premios, gracias a la colaboración de la Academia del Cine Aragonés”.

Cortos al raso, como explica la consejera de Cultura, “es un ciclo clásico dentro del programa cultural de verano de la Comarca, que se desarrolla en 5 localidades de pequeñas dimensiones, para fomentar también en ellas la oferta cultural, y, como indica su nombre, son sesiones que se celebran al aire libre”. En esta ocasión el programa se desarrollará del 1 al 5 de agosto, a las 22.00 h., en Acumuer, Escuer, Lanuza, Gavíny Caldearenas, siguiendo este orden.

En cuanto a la programación, Manglano destacaba “la calidad de los trabajos que se van a proyectar, ya que entre ellos está el corto ganador del Premio Simón 2020, al Mejor Cortometraje aragonés y nominado a los premios Goya 2020, al Mejor Cortometraje de Ficción, Gastos incluidos”. También se proyectarán los cortos nominados al mejor cortometraje aragonés de la edición 2020, Leonardo Muere, y el de la actual edición, 2021, Por un instante.

También se incluye en la programación de Cortos al raso El Astronauta, que no ha participado en los Premios Simón, pero que “es una divertidísima comedia que cuenta con el atractivo especial de tener en su reparto de Jorge Asín, uno de los actores más conocidos del panorama televisivo y teatral de Aragón y que nos hará pasar, sin lugar a dudas, un gran rato”, comenta Isabel Manglano.

Como toda la programación y actividades organizadas por la Comarca de Alto Gállego, Cortos al raso está adaptado a los protocolos Covid19 establecidos en cada momento, con uso de mascarilla y mantenimiento de la distancia de seguridad, obligatorias. La entrada a las proyecciones es gratuita y de libre acceso, hasta completar el aforo habilitado y adaptado a las normas anti-Covid19 vigentes. También se recomienda llevar ropa de abrigo y algún tipo de asiento aunque la organización facilite parte de este equipamiento.

PROGRAMACIÓN

DÍA 1 DE AGOSTO: ACUMUER

DÍA 2 DE AGOSTO: ESCUER

DÍA 3 DE AGOSTO: LANUZA

DÍA 4 DE AGOSTO: GAVÍN

DÍA 5 DE AGOSTO: CALDEARENAS

Todas las sesiones comienzan a las 22.00 h.

Los cortos son los siguientes:

GASTOS INCLUIDOS

2019 – 21 minutos.

Director: Javier Macipe

Intérpretes: Roberto Cabrera y Ramón Barea

Ganador del Premio Simón 2020 al mejor cortometraje aragonés.

Nominado a los premios Goya 2020 al mejor cortometraje de ficción.

Sinopsis: Encontrar un piso con buen precio, en el centro y con todas las facilidades que ofrece la gran ciudad, se ha convertido en una utopía. Una sátira sobre el problema del alquiler en las grandes ciudades.

Gastos incluidos nos plantea una nueva forma de compartir piso: ignorando a “El Otro”. Una agencia inmobiliaria invita a los inquilinos a vivir ignorando a su compañero de piso. No puedes hablar con él, no puedes tocar sus cosas, no puede haber contacto físico. Mientras tanto, una app se encarga de informarte sobre los cambios que se produzcan en tu piso o con “El Otro”. Una idea distópica pero no tan alejada de nuestra realidad.

Javier Macipe dirige este cortometraje con grandes dosis de humor, aunque, también, con una fuerte crítica social. La soledad, las desigualdades o la falta de empatía, sobrevuelan la película, y con unas pequeñas pinceladas, Macipe consigue retratar algunos de los problemas de la sociedad actual.

· LEONARDO MUERE

2020 – 15 minutos

Director: José Luis Galar

Intérpretes: Antonio Magén y Encarni Corrales

Nominado a los Premios Simón 2020 como mejor cortometraje aragonés.

Sinopsis: Leonardo da Vinci, tras algunos problemas en Italia, es acogido por su admirador y mecenas, el rey de Francia, en un castillo cercano al suyo. Allí pasa los tres últimos años de vida hasta que muere como consecuencia de un derrame cerebral. En sus últimos momentos siente la necesidad de transmitir una revelación que tuvo al pintar “La Última Cena”. Una pequeña historia de ficción basada en una confesión que el gran artista del

Renacimiento revela en su lecho de muerte a una discípula suya. La idea surge de una experiencia personal, cuando Galar visitaba Milán con su familia y escuchó una historia muy desconocida e indocumentada que supuso el germen del guion.

· POR UN INSTANTE

2020 – 19 minutos

Director: Jorge Aparicio

Intérpretes: Inma Oliver y Rafa Blanca

Nominado a los Premios Simón 2021 como mejor cortometraje aragonés.

Sinopsis: Dos personajes. Ella es una mujer que afirma ejercer la prostitución de forma libre y voluntaria, sin que nadie la presione ni explote, aunque es consciente de que ciertos oscuros motivos la han arrastrado a esa situación. Él es un hombre solitario, primario y con escasas habilidades sociales que, muy eventualmente, recurre a la contratación de los servicios de una prostituta con la intención de mantener algún tipo de relación. El diálogo que sostienen les conducirá a replantearse su situación. Aparicio, como en trabajos anteriores, nuevamente se inspira en el problema de la soledad no deseada, en este caso la de un hombre joven, introduciéndose simultáneamente en otro drama social, el del ejercicio de la prostitución, igualmente no deseado, por parte de una mujer también solitaria.

· EL ASTRONAUTA

2018 – 16 minutos

Director: José Manuel Herráiz

Intérpretes: Chavi Bruna, Lucas Boyle y Jorge Asín

Sinopsis: Luis no es un padre perfecto. Absorbido por el trabajo, ha incumplido una y otra vez su promesa de asistir a los partidos de fútbol de su hijo Miguel. Hasta que solo queda uno. Luis acudirá al partido decisivo, pero tiene un problema: tendrá que hacerlo vestido de astronauta. Fina y divertida comedia, a las que nos tiene acostumbrado su director Herráiz