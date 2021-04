Conoce a García Ramírez, hermano del Rey Sancho Ramírez

Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez, nos trae una sección más de "tal día como hoy" que, en esta ocasión, nos va a permitir conocer a García Ramírez, hermano del rey Sancho Ramírez. Un 16 de abril del año 1.083., en la fortaleza de Olsón, El rey Sancho Ramírez amenazó a su hermano con "hacerle perder sus ojos de la cara si no atendía a razones". Y es que la relación entre los dos hermanos fue más distante a medida que pasaba el tiempo. García Ramírez fue Obispo de Aragón hasta 1.077 cuando se le otorgó a Jaca la capitalidad del reino. Pasó a ser Obispo de Jaca, regulando la vida de los canónigos de la Catedral y también puso en marcha la casa de la limosna. Pero poco después, también consiguió el obispado de Pamplona y, por ello, comenzó a tener más poder, algo que al rey Sancho Ramírez no le gustaba. A partir de ese momento, comenzaron los problemas. ¿Cuáles? No te pierdas la entrevista en COPE.