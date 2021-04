Numerosas estaciones de tren aragonesas han acogido este domingo concentraciones bajo el lema: "Aragón no pierdas tu tren" convocadas por la plataforma que lleva el mismo nombre. El objetivo es reclamar la recuperación de los servicios ferroviarios que se suspendieron con motivo de la pandemia y que no se han recuperado. También la elaboración de un plan autonómico en el que el ferrocarril sea el eje vertebrador. Ha habido concentraciones en muchos municipios, entre ellos, Canfranc, Castiello de Jaca y Sabiñánigo. En la capital serrablesa se han concentrado unas veinte personas a las 12.00h en la estación de tren donde se ha leído un manifiesto en el que se ha echo mención al Canfranero. Los asistentes manifestaron que es el momento para reclamar y exigir más y mejores trenes y servicios para no pasar de un Aragón vaciado a un Aragón hundido.

Manifiesto leído en Sabiñánigo:

El pasado 15 de diciembre de 2020, el Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión, acordó que 2021 sería el Año Europeo del Ferrocarril, con el fin de promover un medio de transporte ecológico, eficiente y seguro. Ecológico, porque, mientras el transporte en su conjunto provoca el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, el ferrocarril solo es responsable del 0’4% de esas emisiones. Eficiente, porque un convoy ferroviario es capaz de transportar decenas de veces las toneladas de mercancías y el número de pasajeros que cualquier medio que se desplace por carretera.

Seguro, porque el número de muertos en accidentes de carretera es 40 veces mayor que el de los que fallecen en accidentes ferroviarios. Las redes ferroviarias conectan las áreas remotas y rurales, y aseguran la cohesión interna y transfronteriza de las regiones europeas. Pero solo el 7% de los pasajeros y el 11% de las mercancías viajan por ferrocarril. Por eso la Unión Europea se ha propuesto invertir esas cifras. Pero es que, en España, estamos aún lejos de alcanzarlas. Veamos algún ejemplo: En Monzón y Binéfar supieron muy bien lo que supuso la apuesta por la alta velocidad, que en 2004 les hizo perder todas las conexiones ferroviarias de que disponían.

Tuvieron que organizar movilizaciones ciudadanas, que reiteradamente y de forma incansable se manifestaban todas las semanas reclamando que, al menos, les dejaran tres trenes al día. Todo un ejemplo de tesón y defensa de los derechos ciudadanos y del territorio. Con la excusa de la reducción de viajes por causa de la pandemia, Renfe suprimió uno de esos trenes. Llevan cuarenta semanas manifestándose todos los domingos en la estación de Monzón para pedir que se restablezca ese servicio. Y cuando todavía no lo han conseguido, la Diputación General de Aragón anuncia que deja de financiar algunos servicios ferroviarios de la región, con lo que la oferta de trenes va a ser todavía menor. En esta misma línea, nuestro Canfranero, con la excusa de la pandemia han sido suprimidos los trenes Zaragoza-Jaca y regreso, de los sábados y domingos, que subvencionaba la DGA. Nos tememos que RENFE no los reponga después del anuncio del Gobierno de Aragón de retirar la subvención.

El mismo problema de las comarcas del Cinca Medio y La Litera, lo tienen también en las Teruel, el Bajo Aragón-Caspe, Hoya de Huesca, Alto Gállego y Jacetania. Todos los aragoneses afectados por las reducciones de servicio ya existentes o anunciadas decimos: ¡No queremos que se suprima ni un solo tren más! ¿Habrán informado de esta situación al ministro Ávalos el jueves pasado durante la inauguración de la nueva Estación de Canfranc? Para subsistir, el Aragón rural necesita buenas comunicaciones y el ferrocarril es la columna vertebral sobre la que debería descansar un buen sistema de transporte público, debidamente combinado con el transporte por carretera.

Si los trenes regionales llevan pocos viajeros es por culpa de sus horarios inadecuados, de lo lentos que son, del material obsoleto y de la ausencia total de coordinación entre los modos ferroviario y carretero. ¿Por qué los trenes no se programan con un horario para enlazar con los autobuses que acercan a las poblaciones periféricas de las estaciones? Aragón necesita un plan regional de transporte que contemple las necesidades de todas y cada una de las comarcas aragonesas y nos haga, a quienes vivimos fuera de Zaragoza, menos dependientes del automóvil de lo que somos ahora.

En un tiempo en que a todos los políticos se les llena la boca hablando de despoblación y transición verde, es un despropósito adoptar decisiones que pueden ocasionar la disminución del ya escaso servicio ferroviario del que disponemos. Y el colmo es que, encima, nos digan que quitan un dinero del ferrocarril para dedicarlo a la carretera. ¡Sean coherentes, por favor! No nos valen excusas sobre quién tiene o no la competencia.

¡Pónganse de acuerdo Diputación General y Gobierno Central, pero no retiren ni un solo tren!

• Por la recuperación de las paradas anuladas.

• Por la mejora de las frecuencias y conexiones de trenes e intermodales.

• Por un plan de movilidad participativo con el tren como eje vertebrador.

• Por un tren de calidad, público, social, seguro, accesible, ecológico y sostenible. Es el momento de reclamar y exigir más y mejoras trenes y servicio para no pasar de un Aragón vaciado a un Aragón hundido.