¿Cómo eran las procesiones de Semana Santa en el año 1.921?

El presidente de la Asociación Sancho Ramírez, Juan Carlos Moreno, nos habla hoy de la Semana Santa de Jaca. Este año no podremos disfrutar de las procesiones en la calle con motivo de la crisis sanitaria pero, desde la asociación, se ha querido recordar cómo eran estos grandes acontecimientos en la historia de la ciudad. Juan Carlos Moreno destaca la procesión del Santo Entierro en el año 1.921, sus pasos, qué cofradías y hermandades existían por aquel entonces y quiénes participaban en la procesión. Se trata de una procesión en la que había "menos bombos y más devoción". No había tantos bombos como ahora. La encabezaba una Escolta Militar de Caballería, después dos hermanos de la Sangre de Cristo con túnica anunciando la muerte del Redentor mediante el sonido de dos campanas. Le seguía una cruz con acólitos y un macero de la Catedral y, a continuación el estandarte de la Cofradía de San Blas cuyos miembros, más tarde, derivarían en la Cofradía del Nazareno que, por entonces, no existía. Después, el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén, que lo llevaba la Sangre de Cristo porque la Cofradía de la Burreta tampoco existía. ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.