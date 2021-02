¿Cómo era la higiene de los monjes que vivían en San Juan de la Peña?

Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez, nos ofrece hoy más detalles sobre la vida de los monjes en San Juan de la Peña. En concreto, cuando habitaban ya en el Monasterio Nuevo. En esta ocasión, se centra en cuestiones sanitarias y de higiene. En el Monasterio Viejo había varias fuentes, algo que no ocurría en el nuevo donde tampoco había letrinas. Moreno explica que "no se lavaban, generalmente, y no tenían mudas". Evidentemente, la higiene, como otras cosas, ha ido evolucionando y mejorando a lo largo de los siglos por eso Juan Carlos Moreno subraya que "este tema puede sonar duro en el siglo XXI". Además, hace referencia a Simeón "El Estilita". ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.