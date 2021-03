La Comarca de Alto Gállego ha distribuido 150 compostadoras domésticas

La Comarca de Alto Gállego ha distribuido un total de 150 compostadoras domésticas a particulares desde que comenzó la campaña de Compostaje Comarcal en 2018. Se trata de un proyecto sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que busca promover el uso de la materia orgánica que se genera en los hogares para obtener un compost natural y de calidad para su uso en jardines y huertos, disminuyendo la generación de residuos domésticos y el impacto de éstos en el entorno.

La campaña de Compostaje Comarcal en el Alto Gállego surgió de un proyecto piloto que la Comarca inició, con la colaboración del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos nº1 de Huesca, en 2017. Durante los dos años siguientes se desarrollaron las dos primeras campañas y en 2020 la llegada de la Covid-19 no impidió que se pusiera en marcha la tercera, prorrogada en este año 2021 hasta agotar existencias. Para participar es necesario inscribirse previamente. Toda la documentación se encuentra en la página web de la Comarca, www.comarcaaltogallego.es, o contactando vía telefónica con esta Administración.

En cada campaña se han entregado, de manera gratuita, 50 compostadoras a particulares, y Comarca prevé alcanzar las 175 unidades a lo largo de este año. Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos es la Administración Comarcal la que se hace cargo de la entrega de las compostadoras directamente a los domicilios solicitantes. Junto a ella, Comarca también entrega, gratuitamente, el material necesario para verter y manipular los residuos en la compostadora y realiza un seguimiento y revisión anual a domicilio para comprobar el buen funcionamiento de la misma.

La materia orgánica supone casi el 40% de los residuos que se generan en el domicilio y su reciclaje, bien gestionado , puede dar lugar a un compost de calidad, convirtiendo dichos residuos en un fertilizante natural de gran calidad que puede ser aprovechado en los jardines y huertos domésticos y genera múltiples beneficios en el Medio Ambiente, ya que disminuye la generación de residuos y el impacto de éstos en el entorno.

Ese es uno de los beneficios que Fernando Tomás destaca de este proyecto. Él es uno de los particulares participantes en la campaña de este año. Recibió el material hace aproximadamente un mes y está en fase de creación del primer compost. “En casa tengo huerto y jardín y siempre he estado interesado en este tipo de compostaje, porque es de mayor calidad que el que se obtiene en las estercoleras tradicionales y elimina gran cantidad de los residuos que generamos en los hogares”.

Fernando reconoce que antes de conocer la campaña de la Comarca estuvo buscando una compostera doméstica en el mercado tradicional, “y no encontré ninguna, no es nada habitual, ni fácil hacerse con una por vías comerciales”. Con la campaña de Comarca, “todo es muy sencillo, es gratuito, te la traen al domicilio, te facilitan los materiales necesarios para su manejo y realizan revisiones y seguimientos anuales”. Para él la idea de Comarca es un gran acierto, “todos los restos del material orgánico que manejamos en casa se vierten en la compostadora, frutas, verduras, incluso los restos del huerto y las hojas del jardín; es de muy fácil manejo y la calidad del producto es extraordinaria, es un compost que no huele, a diferencia del tradicional, y reducimos en gran cantidad los residuos domésticos, evitando también los malos olores que genera su almacenaje y el impacto que las bolsas de basura generan en el medio”.