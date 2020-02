El Club Hielo Jaca visita al Txuri Urdin en la última jornada

El Club Hielo Jaca defenderá su tercera posición ante el Txuri Urdin, al que se enfrenta este sábado a las 21:45 horas en la pista de hielo de San Sebastián. El encuentro se enmarca en la jornada 20, que se ocupa de poner el punto y final a la equilibrada fase regular de cuatro vueltas que comenzó el pasado mes de septiembre.

Los jaqueses suman 21 puntos y tienen dos de ventaja sobre el Club Gel Puigcerdà, al que le tienen ganada la diferencia de goles en los duelos directos. Por ello, el equipo certificaría su tercer puesto siempre que logre al menos un punto, el que obtendría perdiendo en la prórroga o en los penaltis ante el Txuri Urdin, que tiene la segunda plaza asegurada y no se juega nada.

En caso de derrota, el Puigcerdà (cuarto con 19 puntos) podría adelantar al equipo jaqués ganando al Barça Hockey Gel, al que recibe el sábado a las 22 horas. Los azulgranas tampoco se juegan nada, ya que ganaron la fase regular y son matemáticamente primeros.

Si el Club Hielo Jaca queda tercero se enfrentará en las semifinales de la Liga al propio Txuri Urdin. Si es cuarto jugaría ante el Barça. En cualquier caso, esta eliminatoria -al mejor de 3 partidos- arrancará en Jaca el día 29 de febrero y continuará el 7 de marzo en San Sebastián o Barcelona, donde el día 8 se disputaría el desempate si es necesario.

Otras categorías

Los equipos júnior, femenino y sub 17 también concluyen la fase regular de sus respectivos campeonatos. En la Liga júnior, Txuri Urdin y Club Hielo Jaca jugarán el sábado a las 14:15 horas en San Sebastián. Los jaqueses viajan sin presión, ya que certificaron el segundo puesto hace varias semanas.

A Logroño se desplaza el equipo femenino, que jugará ante el Milenio el sábado a las 20:25 horas. Las chicas no se juegan nada, porque acabarán sextas y se quedarán fuera del play off, aunque mejoraron su rendimiento con respecto a la temporada pasada. Tampoco hay nada en juego para el equipo sub 17, que es segundo y el sábado a las 13:55 horas visita al Milenio.

Solo jugará en casa el equipo sub 14, que lidera la Liga y recibe el sábado a las 12 horas al Barça, que es cuarto. En esta categoría, al equipo le quedan tres partidos para completar la fase regular, pero este encuentro es el último como local.