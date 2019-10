El Club Hielo Jaca, a por el play off con ilusión y cantera

El Club Hielo Jaca dio a conocer este miércoles el proyecto de la sección de hockey para esta temporada, cuyos baluartes son la apuesta por la cantera, la recuperación económica y el aumento de la masa social, con el propósito de sentar las bases para que el equipo más laureado de Aragón vuelva a estar entre los mejores, dando nuevas alegrías a sus aficionados. Por el momento, "el objetivo del equipo sénior es clasificarse para el play off y tratar de luchar hasta el final por conseguir algún título", como explicó el presidente, Antonio Betrán, en nombre de la junta directiva, desde la que se reconoce que el Txuri Urdin y el Barça parten como favoritos, por delante del Club Gel Puigcerdà, el Majadahonda y el Club Hielo Jaca, aunque "la Liga se presenta muy igualada".

El conjunto jaqués es el único que no tiene extranjeros, debido a su situación económica. "Esto es un hándicap y hace que juguemos en inferioridad de condiciones", según el vicepresidente, José Antonio Rivero. Sin embargo, "esta situación obliga a tirar de los jóvenes", contando con muchos Sub 20 y Sub 17 en el equipo sénior, y en definitiva, "pone de referencia el valor histórico de la cantera".

Con respecto al plano económico, José Antonio Rivero dijo que la ilusión del equipo es contar con un apoyo importante de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y que TuHuesca sea el patrocinador principal. También, se espera disponer del respaldo del Ayuntamiento de Jaca y el Gobierno de Aragón, que tiene pendiente el importe del inicio de la tecnificación deportiva, que afronta su segundo curso.

Sergey Zemchenko, entrenador del equipo sénior (junto a Javier Casaus), dijo que el club "casi siempre se compone de jugadores de Jaca", por lo que cree que la plantilla"está capacitada para competir con todos". También, se mostró contento Manolo Santoro, que junto a Quique Pérez Chaparro dirige el equipo femenino, que este año tiene una plantilla más amplia y de mayor calidad.

Por su parte, el capitán del equipo sénior, Guillermo Betrán, comentó que "este año todos los rivales son fuertes, pero hay pocas diferencias". Su idea es "dar un paso adelante y salir con una mentalidad ganadora", buscando el primer triunfo el sábado en el debut en casa contra el Barça, tras las derrotas en Puigcerdà y Majadahonda. Antes del partido, sobre las 21 horas, se presentará a todas las secciones del equipo y los socios podrán recoger su carnet en la entrada. La capitana del conjunto femenino, Elena Paules, confía en obtener la primera victoria el domingo en casa ante el Huarte y se marca el objetivo de "estar entre los cinco mejores y jugar la Copa de la Reina", al tener un equipo "más competitivo", formado por 22 jugadoras, entre las que cabe destacar la presencia de tres jugadores del proyecto de tecnificación con el IES Pirineos (Julia Termens, Nerea Giménez y Bárbara Marina Lobón).

Por último, la junta directiva del Club Hielo Jaca quiere agradecer el esfuerzo de las empresas patrocinadoras, los entrenadores, los delegados, los jugadores, los padres y los voluntarios de las diferentes áreas (el servicio médico, la taquilla, el bar, la tienda, etc...), que ayudan a hacer viable un club que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de jaqueses.