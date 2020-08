El Club Hielo Jaca empieza a entrenar

La sección de hockey del Club Hielo Jaca dio el pistoletazo de salida a la temporada 2020-2021 durante este fin de semana con el comienzo de los entrenamientos para el equipo sénior, así como para los equipos sub 20, sub 18 y sub 15, que iniciaron su preparación física fuera del hielo, en las instalaciones municipales de atletismo y fútbol 7 que posee el Ayuntamiento de Jaca.

Con carácter previo, se ha aprobado un protocolo sanitario de prevención de la Covid-19, trabajándose en varios 'grupos-burbuja', sin contacto entre ellos. Dicho protocolo ha sido supervisado por los médicos Pilar Cajaraville y Pascual Puyuelo.

Además, el Club Hielo Jaca mantuvo una reunión con el concejal de Deportes, Domingo Poveda, y el jefe del servicio municipal de Deportes, Enrique Pérez, para estudiar este protocolo en el marco de las normas que rigen las instalaciones municipales. Tras dicha reunión, se introdujeron unas modificaciones en el protocolo, que se remitió a todas las partes (directivos, técnicos, deportistas, delegados, padres, madres y tutores) para lograr un cumplimiento exhaustivo del mismo.

Dentro del protocolo, sobresale el apartado relativo al acceso al entrenamiento, que incide en la necesidad de estar en posesión de la ficha federativa y apela a la obligación de no acudir a entrenar en el caso de presentar alguno de los síntomas del coronavirus.

"Todos y todas asumimos una gran responsabilidad y por lo tanto, debemos ser escrupulosos en el cumplimiento de las normas, así como en la explicación de las mismas a nuestros hijos e hijas", explica José Antonio Rivero, vicepresidente del Club Hielo Jaca, en una circular informativa. El personal técnico que dirige los entrenamientos conformará los grupos, el calendario y los horarios de entrenamiento en coordinación con el Ayuntamiento de Jaca, en función de la disponibilidad de las instalaciones y los aforos de las mismas.

La previsión del club es empezar a entrenar en hielo a primeros del mes de septiembre, en función de la disponibilidad del pabellón de hielo y la aprobación de los correspondientes protocolos sanitarios para los entrenamientos y las competiciones en hielo. Las ligas sénior y júnior tienen previsto empezar el día 26 de septiembre.