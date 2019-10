El Club Hielo Jaca afronta un maratón de partidos en casa

El Club Hielo Jaca encara un intenso fin de semana en el que sus cuatro principales equipos jugarán en el pabellón de hielo. Este sábado, el sénior debutará como local a las 21:30 horas ante el Barça, al que se medirá el júnior desde las 12 horas. El domingo, el equipo femenino recibirá a las 10 horas al Huarte navarro, repitiéndose el duelo a nivel sub 17 a partir de las 12:30 horas.

Media hora antes del partido sénior, se llevará a cabo la presentación de todos los equipos del club, que también cuenta con deportistas de las categorías sub 14, sub 12 y sub 10, además de una escuela donde se empiezan a trabajar los conceptos básicos del hockey y el patinaje.

Los socios que acudan al partido del equipo sénior recibirán el carnet de la temporada 2019-2020. La entrada general cuesta 10 euros, pero los jóvenes de 15 a 18 años pagan 5 euros y hasta 14 años es gratuito. Se pueden adquirir las entradas desde las 21 horas, en la taquilla del pabellón de hielo. El público puede entrar gratis a los otros tres partidos.

Guillermo Betrán, capitán del equipo sénior, espera dejar el último puesto y "dar un paso adelante", brindando al público la primera victoria de la campaña, tras las derrotas cosechadas en Puigcerdà y Majadahonda, "en dos partidos muy ajustados", en los que se perdió por un solo gol, incluso yendo a la prórroga en tierras madrileñas.

El técnico Sergey Zemchenko tiene las bajas del defensa Óscar Estaún y el delantero Pablo Pantoja, que estará un mes de baja, tras el fuerte golpe que recibió en el cuádriceps en Puigcerdà. También tiene molestias Juan Brabo, cuya presencia es dudosa, al igual que la del atacante Juan Monge, que no pudo debutar todavía por una lesión en una muñeca.

Dentro de las filas del Barça, hay cuatro jaqueses, el técnico Jorge Ubieto y los jugadores Héctor Alastruey, Adrián Ubieto y Alejandro Carbonell, máximo realizador del equipo culé, empatado con el sueco Nils Julian Edstrom, fichaje estrella junto al estadounidense Bradley Joseph Nolan.

Los jacetanos tratarán de sorprender al Barça, que llegará con la moral por las nubes tras superar en la prórroga al Txuri Urdin, vigente campeón de Liga. El equipo catalán lidera la tabla con 5 puntos, empatado con el Majadahonda. Precisamente, la 4ª jornada se completa con el partido entre el Txuri y los madrileños.

En la Liga Iberdrola, las chicas quieren obtener su primer triunfo. "Podemos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos, después de dos partidos en los que luchamos y no lo conseguimos", dijo la capitana jaquesa, Elena Paules, sobre las derrotas ante Txuri y Valdemoro, que se produjeron en los últimos minutos. Contra el Huarte, el equipo de Jaca contará con toda su plantilla y espera que las buenas sensaciones se traduzcan en una victoria.