El Club de Hielo del Pirineo Curling buscará de nuevo las medallas en el Absoluto Femenino 2021

Un fin de semana más el Club Hielo del Pirineo tiene una nueva cita en la pista de hielo de Jaca, esta vez se trata de los Campeonatos de España absolutos Femeninos, en los que estará el club representado en esta segunda participación por dos equipos, contando entre los dos con siete jugadoras junior, cinco de ellas integrantes de las aulas de tecnificación deportiva del Gobierno de Aragón. El equipo CHP1 estará formado por: Leyre Torralba, Nerea Torralba, Paula Oliván, Elena Torralba y Pilar Viela, mientras que el equipo CHP2 lo formarán: Emma López, Laura Rodríguez, Marisol Arias y Mariola Sedano, ambos equipos contarán como entrenador con José Manuel Sangüesa. Todas las jugadoras llevan trabajando con ahínco a lo largo de toda la temporada para llegar a este torneo en la mejor forma posible.

Según indica el entrenador “el buen resultado obtenido en la pasada edición del campeonato en 2020 obteniendo la medalla de bronce no fue fruto de la casualidad, y esperamos que este año con todo el esfuerzo y dedicación mostrado por todas las jugadoras del club durante toda la temporada nos dé de nuevo grandes resultados. Las chicas han trabajado muy duro para llegar en las mejores condiciones al campeonato. Ha sido una temporada difícil, ya que al no haber habido competiciones no se puede llegar con un ritmo de competición alto, pero se ha trabajado mucho y muy bien realizando el máximo número de sesiones de entrenamiento posibles, siempre compatibilizándolo con los estudios de las deportistas”.

El campeonato lo disputarán siete equipos, además de los del Club Hielo del Pirineo (CHP), participarán: Txuri Berri (San Sebastián), Iparpolo (Vitoria), Harrikada (Vitoria), Hielo Pisuerga (Valladolid) y Club Hielo Jaca. Tras la disputa de la fase “Round Robin”, todos contra todos, los cuatro primeros clasificados se enfrentarán en semifinales en formato olímpico, 1º contra 4º y 2º contra 3º, jugando los vencedores la Final y los perdedores de estas semifinales el partido por la medalla de bronce.

En la primera jornada el viernes a las 10:00 se enfrentarán entre sí los dos equipos del club CHP1 contra CHP2, tal como queda reflejado en el reglamento de competición, siempre que haya en el mismo grupo dos equipos del mismo club el primer enfrentamiento deberá ser entre ellos. En la segunda jornada el viernes a las 14:00 CHP1 se medirá a Iparpolo mientras que CHP2 lo hará a Harrikada, y para concluir la tercera jornada a las 19:00 CHP1 se enfrentará a Club Hielo Jaca y CHP2 a Hielo Pisuerga. Tras este primer día de competición, el sábado a las 10:00 en la cuarta jornada CHP2 se medirá a Iparpolo, posteriormente a las 15:00 en la quinta jornada a CHP1 le tocará el turno contra Hielo Pisuerga y a CHP2 contra Txuri Berri, concluyendo el sábado con la sexta jornada en la que CHP1 se enfrentará a las 19:00 a Txuri Berri. Para concluir la fase de “Round Robin” se disputará el domingo a las 9:00 la séptima jornada en la que CHP1 se enfrentará a Harrikada y CHP2 a Club Hielo Jaca. Las semifinales se disputarán el domingo a las 13:00 y las finales a las 17:30.

Debido a las restricciones no podrá haber asistencia de público por lo que la Real Federación Española de Deportes de Hielo a través de su canal de Youtube retransmitirá todos los partidos de este campeonato.

Al igual que en los anteriores Campeonatos de España, una vez más el Club Hielo del Pirineo seguirá siendo club organizador junto a la Real Federación Española de Deportes de Hielo, Ayuntamiento de Jaca y Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, aportando los voluntarios y cronometradores para el buen discurrir de la competición.