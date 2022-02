La Ciudadela de Jaca expone las obras de Pilar Brabo y Concha Márquez

La Sala Burnao de la Ciudadela de Jaca acoge hasta el próximo 31 de marzo una exposición muy especial que aúna sentimientos y estilos diferentes plasmados en cuadros realizados por Pilar Brabo y Concha Márquez.

Pilar Brabo Garrido, natural de Zaragoza y afincada en Barós desde hace más de una década, está especializada en acrílico y, sobre todo, en acuarela. En sus obras el paisaje tiene un gran protagonismo, reflejando escenas del Pirineo y pueblos con encanto como Hecho, Santa Cruz de la Serós y también la ciudad de Jaca. Pilar Brabo combina la pintura con la participación en ferias de artesanía. Para la artista “cualquier rincón del Pirineo es bonito para pintar”.

Por otro lado, la jacetana Concha Márquez Olozagarre, canaliza sus experiencias vitales en dos bloques temáticos: la interpretación de grandes obras de la historia del arte y el surrealismo. Tal y como ha explicado, “los sentimientos, los afectos, las inquietudes... no pueden estar sujetos a ninguna norma y tienen que salir libremente y expresarse como si fuera una escritira automática”. Márquez subraya que “es algo que me da mucha vida y me emociona”.

Por todo esto, en la exposición vamos a encontrar cuadros de paisajes del Pirineo, pueblos de la Jacetania así como elementos cotidianos que han cobrado relevancia sobre todo durante el confinamiento y obras muy coloridas que reflejan los sentimientos más íntimos.

La exposición estará abierta al público hasta el 31 de marzo con la entrada general al Castillo, sin pago adicional.