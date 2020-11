La Ciudadela de Jaca cierra al público hasta que se pueda retomar la actividad cultural "con normalidad"

El Consorcio del Castillo de San Pedro ha decidido suspender las actividades para el público con motivo de las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno de Aragón. El Coronel, Francisco Rubio, director de la Ciudadela de Jaca, ha explicado en COPE que "abrir sin que vayan a venir visitantes no tienen sentido". Añade que ya tienen la experiencia con la vuelta a la nueva normalidad tras el confinamiento "y con estas restricciones de movilidad, las visitas son muy reducidas". Además, tampoco hay grupos organizados de visitas. Eso sí, el personal seguirá trabajando en mantenimiento y otras labores. El Coronel subraya que "sabemos lo que va a pasar y, además, estamos peor que a finales de mayo y junio porque noviembre es un mes flojo de normal y la gente no viene de un confinamiento con ganas de salir". El cierre no es obligatorio pero el cierre perimetral de las tres provincias ha hecho tomar esta decisión. La actividad se reanudará cuando se pueda volver a ofertar la actividad cultural con cierta normalidad. Escucha la entrevista en COPE.