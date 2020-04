Chunta Aragonesista reclama el acceso a los huertos de autoconsumo en el medio rural

Joaquín Palacín, presidente de CHA, considera que "los huertos de autoconsumo son muy importantes para las unidades familiares del medio rural, por lo que los dueños de pequeñas explotaciones no profesionales y próximas a su domicilio no deberían ser sancionados". El presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Aragón que permita el acceso a los huertos domésticos, como ocurre ya en otras Comunidades Autónomas, como la Comunidad Valenciana o Extremadura, donde se han lanzado oficios para que Policía y Guardia Civil no sancionen a los dueños de pequeñas explotaciones no profesionales y próximas a su domicilio si acreditan la propiedad o pertenecer a una cooperativa.

Desde el inicio del Estado de Alarma, CHA ha venido reivindicando una solución para el acceso a los huertos, especialmente en el medio rural, considerando que, en determinadas circunstancias, esta actividad podría estar permitida para realizar las labores imprescindibles para garantizar la producción para el autoconsumo. En esta línea se presentaron una serie de preguntas escritas el Senado a través de Compromís. "Ya que el Gobierno Central sigue sin regularlo, la propia Delegación del Gobierno debería facilitar el acceso a los huertos en el medio rural atendiendo a la función productiva, de autoabastecimiento y del sector primario, en un momento en el que es necesario recoger la cosecha de invierno y preparar la producción para los próximos meses", afirma Palacín.

Desde CHA se señala que "evidentemente esta actividad debería de estar permitida siempre que se puedan respetar todas las indicaciones de seguridad establecidas que tienen que ver con la distancia de seguridad con otras personas; que las parcelas se encuentren en la localidad de residencia habitual, para evitar que sea una excusa para desplazarse a las segundas residencias; que no existan zonas compartidas en las que se pueda producir contagio..." Joaquín Palacín ha valorado que los huertos de autoconsumo son muy importantes para las unidades familiares del medio rural, y más todavía en aquellas localidades más pequeñas en los que el acceso a tiendas es más limitado. "Permitir el acceso debe de ser una de las medidas previas a la escalada de vuelta a la normalidad", ha finalizado.