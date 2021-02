Chema Lacasta: "La Semana Santa no se pierde y hay que vivirla de forma especial"

El pasado sábado 13 de febrero tuvo lugar el IV encuentro de representantes de Juntas de Cofradías de Aragón que se viene desarrollando desde 2018. Este año, debido a las circunstancias la reunión se ha desarrollado de forma telemática, participando las ciudades de Teruel, Monzón, Barbastro, Tarazona, Calatayud, Zaragoza, Caspe y Jaca, Huesca y Ejea de los Caballeros han excusado su ausencia. En primer lugar se hizo una oración por todos los fallecidos y los enfermos, reforzando nuestra fe en el Señor y pidiendo que pase pronto este Cáliz.

La reunión se celebra justo tras conocerse el comunicado de los Obispos de Aragón, en el que invitan a vivir la Semana Santa con especial espiritualidad, manteniendo los actos litúrgicos con los aforos que permitan las autoridades sanitarias y suspendiendo todos los actos procesionales y celebraciones en el exterior. Desde el encuentro queremos dar nuestro total apoyo a los diferentes decretos formulados.

Se ha resaltado desde las distintas cofradías la labor social que realizan durante todo el año, no limitándose al tiempo de Cuaresma y a su función penitencial. Queremos hacer un llamamiento a todos los cofrades a participar en las actividades caritativas y sociales que promueven desde sus juntas, de las cuales se pueden informar y seguir desde las redes sociales, a las que invitamos a suscribiros.

También se ha dado a conocer el proyecto del programa del próximo encuentro de Cofradías de Aragón que se desarrollará el 6 y 7 de noviembre y será organizado por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Santo Sepulcro de Zaragoza. En función de la situación epidemiológica y de las normas que dicten las autoridades civiles según recomendaciones sanitarias, dicho encuentro será presencial o telemático. Por último, se ha acordado que el próximo encuentro de juntas de cofradías de Aragón se celebre el sábado 8 de enero de 2022 en Jaca.

Chema Lacasta, presidente de la Junta de Cofradías de Jaca, ha explicado en COPE que "la decisión es totalmente lógica dada la situación actual en la que nos encontramos pero, no por ello, la Semana Santa no queda suspendida". En ese sentido, recuerda que los actos litúrgicos pequeños, con las medidas de prevención, se podrán celebrar pero se hace eco de la reflexión de los Obispos de Aragón "invitando a vivirla con especial espirutualidad aunque no sea tan vistosa como siempre". Este es el segundo año en el que no habrá procesiones ni actos en la vía pública con motivo de la pandemia".