Chapuzas y desinterés por Santa Cilia. Por Chunta Aragonesista- Santa Cilia

Comunicado de CHA-Santa Cilia

Desde Chunta Aragonesista-Santa Cilia, queremos denunciar públicamente los hechos acaecidos en el pasado pleno municipal, celebrado el 31 de enero de 2022, y del cual fueron testigos varios vecinos y vecinas que asistieron al mismo.

Nuestro representante no pudo acudir, y queremos hacer constar, primero de todo, nuestro inconformismo con los horarios escogidos por el equipo de gobierno, los cuales dificultan la participación tanto a los plenos como a las comisiones informativas.

Así mismo, por ley, todos los concejales deben ser conocedores de lo que se va a tratar en el pleno. En este sentido, también queremos denunciar la falta de transparencia y de información, ya que no son pocas veces que en el pleno se tratan cuestiones no habladas con anterioridad, como también sucedió en este pleno.

Todos los plenos son importantes, pero este tenía gran trascendencia, porque se iba a proceder a la aprobación del presupuesto para el ejercicio de 2022, y que, como bien sabéis, es lo que determina el plan de acción del ayuntamiento durante este período.

Gracias al amparo legal, mencionado anteriormente, sí que pudimos revisar las partidas presupuestarias, y observamos un desajuste alarmante: los gastos eran superiores a los ingresos. Teniendo en cuenta que el alcalde es el flamante Presidente de la Comisión de Hacienda y Cuentas de la Comarca de la Jacetania, no esperábamos que, un presupuesto considerado por la normativa como ilegal, al ser superiores los gastos a los ingresos, saliese adelante.

El pleno comenzó a las 19:30, y en menos de lo que canta un gallo, estábamos en el tercer punto: “Aprobar, si procede, el presupuesto de Santa Cilia 2022para su posterior remisión a la cámara de cuentas”. El sr. Secretario hizo un breve resumen del presupuesto, sin que el alcalde, y el resto de concejales del PSOE, hicieran ningún comentario ni alguna observación, por lo que se procedió a aprobar por unanimidad un presupuesto considerado, como hemos explicado con anterioridad, ilegal.

A una velocidad de vértigo, tónica habitual de los plenos municipales de este ayuntamiento, se continuó con el resto de puntos del pleno, e incluso, retirando uno sin mencionarlo siquiera. Llegado el momento de ruegos y preguntas, como asistentes, pedimos la palabra para formular la siguiente pregunta: ¿saben ustedes lo que acaban de aprobar como presupuesto municipal, y que van a mandar al tribunal de cuentas? El secretario nos preguntó el porqué de esa pregunta, siendo nuestra respuesta: “ustedes acaban de aprobar un presupuesto donde los gastos superan ampliamente a los ingresos, cosa que por ley no se puede hacer”.

En un principio no lo aceptaba, asegurando que todo estaba correcto; pero a nuestra insistencia de que lo revisaran bien, y tras un largo y fuerte debate, en el que uno de los concejales llegó a sugerir terminar con el pleno e ir para casa, no le quedó más remedio que darnos la razón; aunque asegurando que no pasaba nada y que se podía cambiar, a la ligera. Todo ello nos lleva a pensar que nadie se había molestado en leer el documento ni comprobar datos y cifras (lo que no es normal en un equipo de gobierno que muestre interés y ganas por trabajar por el pueblo y la gente a la que representa).

Para nosotros, la solución era muy sencilla: se admiten los errores, se piden disculpas por ellos, se anula lo aprobado, y se convoca un nuevo pleno con los nuevos presupuestos, y fin. Pero es tan grande la incompetencia y el orgullo del sr. Alcalde que no podía admitir ni reconocer ese tremendo error, que nosotros le habíamos destapado, ni haber hecho el mayor de los ridículos al aprobarlo (“el alcalde sólo da explicaciones a los concejales…” fue su única defensa de lo sucedido). Así finalizo el pleno a las 20:15 horas.

Pero terminado el pleno, se puso en marcha la maquinaria, y para nuestra sorpresa, comprobamos que el día 1 de febrero se publica en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) los presupuestos de nuestro Ayuntamiento, completamente diferentes a los que se habían sido aprobados en el pleno municipal, con las cantidades alteradas y maquilladas para cuadrar dicho desfase, reduciendo sin ningún rigor y sin una tramitación posterior algunas partidas de gasto hasta el 50%, tan básicas y fundamentales como energía eléctrica, calefacción y combustibles, actividades culturales y festejos, estudios y trabajos técnicos….. ¿Quién dirige los timones de este barco a la deriva? ¿quién fue elegido por sus conciudadanos para su representación?.