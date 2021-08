CHA Jacetania propone que Aramón se haga cargo de Candanchú mediante una encomienda como una de las opciones

A juicio de CHA Jacetania "habría que separar lo que llamaríamos soluciones a corto plazo (la apertura de Candanchú la próxima temporada) y soluciones o programación a medio/largo plazo (cómo querríamos que fueran las estaciones en el futuro)".

Comunicado de CHA Jacetania:

Respecto a la primera cuestión planteamos tres posibles soluciones alternativas: La primera y obligada es que las instituciones y la presión popular convenzan a la empresa concesionaria de la necesidad imperiosa de la apertura. Para ello, el Gobierno de Aragón debería colaborar poniendo en marcha el tan esperado Plan Estratégico de la nieve en Aragón, siempre respetando las recomendaciones del Observatorio del Cambio Climático de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.

Esta empresa, de la que forman parte algunos de los empresarios más conocidos de Aragón, debería tener un mayor compromiso moral y económico con su tierra. En segundo lugar, si la primera no fuera posible, que Aramon se hiciera cargo de la gestión de Candanchú mediante una encomienda, como ya se hizo en una temporada pasada. Aramón también tiene una deuda moral y económica con el valle del Aragón ya que uno de sus objetivos primigenios era el reequilibrio estructural de Aragón y, de momento, están consiguiendo todo lo contrario.

Y, en tercer lugar, si las dos primeras no fueran posible, que un consorcio o sociedad pública formada por todos los ayuntamientos del valle, la comarca de la Jacetania e incluso con la colaboración de la DPH y minoritariamente por el sector empresarial se hiciera cargo de la gestión (por una temporada o incluso indefinidamente comprando la concesión por un precio simbólico ya que si la empresa, como dice, no quiere seguir teniendo pérdidas que la venda así para no acumular más) En ningún caso, esta sociedad o consorcio, debería hacerse cargo de las deudas de los anteriores gestores. Una sociedad publica y de las administraciones más cercanas gestionada por expertos en la materia puede asumir además que su objetivo final no es el obtener beneficios a cualquier precio si no el fortalecer al tejido empresarial y a los trabajadores de la comarca.

También creemos que se debe planificar el futuro de las estaciones a medio y largo plazo y para ello ofrecemos nuestras propuestas a debatir junto con las que cualquier otro partido o institución. Nuestras propuestas son las siguientes: Todas las estaciones se deberían adaptar a las prescripciones del Observatorio del Cambio Climático de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos cuyos datos están avalados científicamente durante varios años de estudios. Entre las principales prescripciones de este observatorio indica que las estaciones de esquí se deberían transformar en estaciones de montaña para poder ofrecer actividades todo el año dado que la nieve irá siendo cada vez más escasa. Proponemos el mantenimiento y la mejora de las estaciones ya existentes sin la necesidad de ampliar los espacios esquiables y en ningún caso esa mejora debe ir unida a desarrollos urbanísticos en las mismas.

El Plan Estratégico de la Nieve en Aragón debería facilitar la modernización de las estaciones. La innivación artificial, que consume cantidades ingentes de agua y energía eléctrica, no debería ser una alternativa a aumentar, en todo caso a mantener o disminuir. Los desarrollos urbanísticos deben hacerse en los pueblos consolidados si así lo deciden sus habitantes a través de sus representantes en los distintos ayuntamientos.

Proponemos, también, que aumente la colaboración entre las estaciones de Astún y Candanchú. Con la presencia de representantes de los municipios en esa posible sociedad o consorcio público, sería más sencillo. Como consecuencia de la pandemia hemos podido detectar en nuestros visitantes una mayor necesidad de realizar actividades al aire libre en la naturaleza y deberemos estar atentos para ofrecerles un mayor abanico de oportunidades durante todas las estaciones del año, por ello apoyamos iniciativas como la recién creada Oficina de la Montaña de Jaca.

Así mismo convendría ir planificando aparcamientos disuasorios en los distintos pueblos de los valles para evitar en lo posible un aumento de vehículos en la alta montaña compatibilizándolo con una mejora del transporte público, a poder ser, no contaminante. Como vemos ya hay en marcha algunas iniciativas interesantes pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer, con la ayuda y colaboración de todos lo podremos conseguir. Frente a quienes nos llaman enemigos de la nieve, como el alcalde de Sallent, nosotros defendemos un uso racional tanto de la nieve como de todos los recursos naturales, quizá, a otros, si que se les podría llamar depredadores de la nieve y del Pirineo Aragonés.