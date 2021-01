CEOS Cepyme apuesta por un ingreso básico de subsistencia para el sector empresarial dependiente de la nieve

Ceos Cepyme ha iniciado una ronda de reuniones en los valles dependientes del turismo de nieve. La primera parada ha sido la ciudad de Jaca y, al igual que se hará en el resto de localidades, se han transmitido las reivindicaciones en relación a las ayudas directas que necesitan los autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas. En concreto, se ha anunciado que se van a pedri a las administraciones ayudas directas para las empresas. José Fernando Luna, presidente de Ceos Cepyme Huesca ha señalado en su intervención que "hay un no rotundo a la flexibilidad de las medidas de movilidad y a la ampliación de horarios y hostelería por parte del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón por lo que hay que seguir trabajando en las ayudas y abandonar las medidas "parche".

En este contexto, y recordando que Sanidad defiende que "la salud está por encima de la economía", se pregunta: ¿Quién va a pagar la salud? estando de acuerdo, no obstante, con la afirmación de la consejería de Sanidad. En la reunión se ha recordado que se habían pedido canales seguros desde la provincia de Zaragoza relativos a la movilidad o ampliaciónde horarios pero "de momento, no son viables dada la situación sanitaria". Por todo ello, tiene claro que hay que dar ayudas, un ingreso básico de subsistencia "que sirva para cubrir los costes de producción y que, cuendo se puedam desde el minuto uno, la empresa esté en condiciones de abrir y dar servicio a sus clientes". Añade que " son ayudas que deben llegar de Madrid, Zaragoza, Comarcas y Ayuntamientos".

En cuanto a la temporada de nieve, no han manifestado de forma clara si la dan por perdida o no pero los empresarios se resignan a perderla. Carmelo Bosque, presidente de la Asociación provincial de Hostelería, ha subrayado que "hay incertidumbre y que apostaban por un corredor seguro con la adquisión de un forfait y alojamiento comprometido pero vemos que esto depende de otras admiistraciones y la realidad es que para que las estaciones puedan tener actividad tiene que haber una masa crítica de gente que ahora mismo no la hay. Los esquiadores acuden en su mayoróa de País Vasco, Navarra o Madrid".

A la reunión han asistido, además de José Fernando Luna y Carmelo Bosque, el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón; la concejal y diputada, Olvido Moratinos; la presidenta de la Comarca de la Jacetania, Montse Castán; Salvador Cored, secretario general de Ceos Huesca; José Juan Prado, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca (FECOS), María Ángeles Bandrés, presidenta de Acomseja y Patricia Acedo, de AEJ.

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha detacado que "todas las solicitudes acordadas por el Ayuntamiento y por los alcaldes, se han trasladado al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón" y, además, ha incidido en que "el Ayuntamiento ha estado desde el primer momento en todos los actos reivindicativos".

A su vez, ha recordado que desde el consitorio se han puesto en marcha ayudas que continuarán este año refiriéndose a "500.000 euros del año pasado y, en este año 2021 se pondrá en marcha otra tanda de ayudas de 200.000 euros, una cuantía que se repetirá en dos o tres meses". También ha señalado la puesta en marcha de los bonos impulsa para el sector comercial y servicios en general con una partida de 100.000 y que se implantarán precisamente con Ceos Cepyme".

La presidenta de la Comarca de la Jacetania, Montse Castán ha aprovechado su intervención para anunciar "un incremento de la cuentía destinada a ayudas de urgencia. Se van a ampliar y se trabajará para que también se beneficien los pequeños empresarios ya que, hasta ahora, los baremos eran en su mayoría para las familias". Ha dicho que, el año pasado se destinaron 185.000 euros a este tipo de ayudas, con 55.000 euros que apotó el Ayuntamiento y la idea "es aprobar este año una partida que, por lo menos, llegue a los 200.000".