Casi 400 personas convirtieron la XV Subida a la Fuente El Paco en una gran fiesta del atletismo

Villanúa se convirtió el pasado sábado en una auténtica fiesta del atletismo. Casi 400 personas de todas las edades participaron en la XV Subida a la Fuente El Paco, sumando ambas categorías. Las excelentes condiciones meteorológicas, con calor y cielo totalmente despejado, y el gran ambiente en la línea de salida y meta acompañaron la jornada. La carrera, que se desarrolló con normalidad y sin incidencias, fue para José Antonio Muro, que ya había ganado esta prueba hace 11 años, y Ana Revilla, que se estrenó en la cita de Villanúa.

A las 10.00 h., puntualmente, tomaban la salida los casi 300 corredores que iban a completar los 13,3 Km de la Subida a la Fuente El Paco. Desde la salida los corredores pusieron un ritmo rápido, ya que a pesar del calor la parte inicial del ascenso transcurre por zona umbría, pero no se logró batir el récord de la prueba, en posesión del atleta Said Aitadi, con 49 minutos y 10 segundos.

Los primeros corredores en rebasar la línea de meta lo hicieron en menos de una hora, y el ganador, José Antonio Muro, se quedo a un minuto del tiempo del ganador de la anterior edición, consiguiendo una excelente marca de 56 minutos y 20 segundos. A poco más de 40 segundo entraba en línea de meta el segundo clasificado, Carlos Javega, con un tiempo de 57 minutos y 7 segundos, y el tercero entraba, exactamente, a 2 minutos del primero, 58 minutos y 20 segundos era la marca de Arturo Orodea.

El ganador en categoría masculina se mostraba especialmente contento con su triunfo, ya que “corrí esta carrera hace 11 años, en las ediciones de 2008 y 2009, y en las dos ocasiones gané y regresar después de este tiempo y ver que aún estoy en forma, está muy bien”. Muro comentaba que en la carrera se encontró muy bien y “como el récord estaba prácticamente imposible, he salido a disfrutar”. Además, la Subida a la Fuente El Paco es una prueba que le gusta, “el entorno es espectacular, hay bastante animación, está muy bien organizada, y siempre que puedo me gusta venir”.

En categoría femenina la ganadora fue Ana Revilla, con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 55 segundos. “Es la primera vez que la hacía, pero me venía muy bien para entrenar para preparar el Mundial de Triatlón de Niza y me ha gustado mucho”, comentaba. Para Revilla la prueba fue “muy agradable, porque se corre mucho a la sombra”. La ganadora explicó su estrategia: “Es una carera rápida y cuando hemos salido al asfalto es cuando he apretado”. A 22 segundos de ella, rebasó la línea de meta Izaro Rubio, con un tiempo, de 1 hora, 7 minutos y 17 segundos. La tercera fue Beatriz Valades, con 1 hora, 13 minutos y 58 segundos.

La prueba infantil transcurrió rápidamente. Los cien corredores de entre 8 y 13 años que participaron se exprimieron al máximo desde la salida y dieron un gran espectáculo. El primero en completar los 3 Km de recorrido que recorría el Camino Orbil y el sendero de Espetreras fue Sergio del Barrio con un exigente tiempo de 11 minutos y 1 segundo. 2 minutos después entraba en meta el segundo corredor, Maren Goenaga (13 minutos), y el tercero, Paul Urcola, lo hacía a tan solo 10 segundos de su predecesor, 13 minutos y 10 segundos.

En categoría femenina la ganadora fue Berta Clemente, que completo el recorrido en 15 minutos y 1 segundo. Tras ella entro en meta Martina Lanau, 15 minutos y 55 segundos, y Lide Arrizabalaga, 16 minutos y 32 segundos.

Desde Turismo Villanúa se destaca “el gran ambiente vivido en la carrera, la ausencia de incidencias y normalidad con la que se ha desarrollado la prueba, además de la alta participación con casi 400 corredores de todas las edades participando en ambos recorridos”.