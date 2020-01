Carmen Pérez y Júlia Tèrmens acuden con ilusión a los Juegos Olímpicos de la Juventud

Dos jugadoras del Club Hielo Jaca -Carmen Pérez de curling y Júlia Tèrmens de hockey- viajaron este pasado martes a Lausana (Suiza), donde participarán del 9 al 22 de enero en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Se trata de un gran evento que reunirá a 2.000 deportistas de 15 a 18 años procedentes de 75 países del mundo y distribuidos en 16 disciplinas de hielo y nieve.

Carmen Pérez forma parte del equipo mixto de curling de España, junto a dos chicos y a otra chica. El campeonato tiene una primera fase prevista del 10 al 16 de enero, en la que participan 24 países. España debutará el día 10 con Polonia, el día 11 jugará con Estonia, el día 12 le toca Rusia, el día 13 se medirá con Canadá y el día 14 se verá las caras con Corea del Sur. Los cuartos de final y las semifinales se jugarán el día 15 y la final está programada el día 16.

"Voy con muchas ganas de aprender y ver lo que son unas Olimpiadas, que es otro escalón por encima de los Mundiales. Es una oportunidad y quiero aprovecharla", dijo Carmen Pérez, de 17 años, que acude "con expectativas de ganar algún partido", aunque reconoce que entre los rivales "hay equipos muy difíciles", como Rusia, Canadá y Corea del Sur, que suelen estar en el Top 5. La joven ya disputó el Mundial Júnior B de Curling en diciembre en Finlandia.

La competición de curling tiene una segunda fase prevista del 18 al 22 de enero, en la que participan 48 equipos en el formato de parejas mixtas. En esta fase, la jaquesa se propone "hacerlo lo mejor posible sabiendo que juegas con una persona a la que no conoces de nada y con la que te tienes que compaginar". Con su compañero (elegido por sorteo), jugará varios partidos entre los días 18 y 21. Las semifinales y la final tendrán lugar el día 22.

Por otro lado, Júlia Tèrmens participará en el torneo de hockey, que reunirá a unas 90 jóvenes y se disputará en el formato 3x3. Compiten ocho combinados internacionales que se componen de jugadoras de diferentes países. El equipo de la jaquesa jugará varios encuentros del 10 al 13 de enero. El día 14 serán las semifinales y el día 15, la final.

"Quiero sobre todo disfrutar, que es lo más importante, porque es una experiencia súper chula y a ver qué sacamos de ahí", dijo la joven de 15 años, que espera "sacar los partidos adelante" junto a su equipo, dentro del que convivirá con jugadoras de Nueva Zelanda, Japón, México, Noruega, Holanda, Alemania, Francia, Austria, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Júlia Tèrmens superó unas pruebas de habilidad a máxima velocidad, lo que le valió el billete para Suiza. "Me siento orgullosa de lo que he llegado a conseguir, sabiendo que comencé muy tarde en el hockey y que he avanzado mucho. Nunca pensé que iba a llegar hasta aquí", indicó la delantera, que forma parte del programa de tecnificación del IES Pirineos, que permite compaginar estudios y deporte. "Me han respaldado muchísimo mis padres y mi familia en general", agregó la joven, que es la tercera mejor jugadora del equipo femenino del Club Hielo Jaca, según el ranking de puntos.

Durante la ceremonia inaugural prevista este jueves, ambas jóvenes tendrán oportunidad de lucir una bandera con el lema "Jaca Pirineos" que les regaló el Ayuntamiento en la recepción ofrecida el día 27 de diciembre.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud, en su versión invernal, afrontan su tercera edición en Lausana (Suiza), después de las citas celebradas en Innsbruck (Austria) en 2012 y Lillehammer (Noruega) en 2016. En esta ocasión, España acude con un equipo de 24 deportistas de esquí alpino, esquí de fondo, esquí de montaña, snowboard, patinaje, hockey y curling.