Carlos Trobajo: "Este año es muy importante contar con el apoyo de los socios"

Las peñas recreativas son el alma de cualquier fiesta. Este año, la crisis sanitaria del coronavirus se ha llevado por delante todas las celebraciones por lo menos, hasta el mes de septiembre incluido. El presidente de la Peña Charumba de Jaca, Carlos Trobajo ha explicado en COPE que la situación produce cierta tristeza porque "las peñas esperamos todo el año a que llegue ese momento y cuando sale bien es toda una satisfacción y con el trabajo realizado sobrevivimos el resto del año". En esta ocasión no hay actos de ningún tipo organzados por las peñas, algo lógico, y parte del presupuesto se ha destinado a las ayudas que el Ayuntamiento de Jaca ha puesto en marcha para apoyar al sector empresarial de la localidad. En este sentido, Carlos a querido matizar que "en las conversaciones que hemos tenido con el Ayuntamiento, se determinó que, de los 140.000 euros aproximadamente del presupuesto, 100.000 se destinarían a este fin y quedarían 40.000 para realizar, si se puede, algún acto después del mes de septiembre pero según los datos oficiales que se han dado a conocer, la cuantía destinada a las ayudas no llega a los 60.000 euros por lo que no sabemos a dónde han ido los 40.000 eur faltan. Estamos esperando a que nos lo comunique el ayuntamiento".

Por otro lado, el presidente ha recordado que los socios son la pata fundamental de las peñas. El año pasado se cerró con 456 socios de los cuales unos 90 eran nuevos. "Hay muchas personas que se hacen socias la semana de fiestas y eso lo vamos a perder este año", Por ello, "es importante contar con el apoyo de los socios para mantener las actividades y el local que tenemos". Por último, ha recordado que es necesario aumentar el presupuesto de fiestas.