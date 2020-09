Carlos Serrano: "El PP es el único partido que defiende y apoya el turismo de autocaravanas"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha hablado en Cope del pleno celebrado este miércoles. Un pleno en el que se ha aprobado cuatro modificaciones presupuestarias. De ellas, Serrano ha querido matizar dos cuestiones. La primera, esos 800.000 euros para créditos blandos que, finalmente, los gestiona Sociar "tal y como nosotros reiteramos desde el principio" y, la segunda una baja por anulación de 17.000 euros de la Oficina de la Montaña. En este sentido, apunta el concejal, "dado que no se está continuando con ello, se podría dar respuesta a la demanda planteada por la coordinadora del Centro de Salud que solicita inslataciones municipales para realizar las pruebas PCR, que realiza treinta diarias. Se podría ceder ese espacio para este fin".

En relación a la solicitud de compatibilidad del concejal socialista, Manu Díez, Serrano ha querido dar un nuevo toque de atención al equipo de gobierno en cuanto a la transparencia. "No puede ser que los concejales nos enteremos en una comisión". Además, añade que "si el alcalde quiere profesionalizar la política, lo tiene que hacer con transparencia y participación modificando el reglamento orgánico".

En cuanto a la propuesta presentada por el PP, sobre el cambio de unicación del parquin de autocaravanas de Membrilleras al parquin disuasorio del Llano de la Victoria, ha mostrado su sprpresa porque "nos hemos quedado solos". Considera que la postura del resto de partidos es "contradictoria porque a todos les parece una buena idea pero la prouesta ha decaído". Serrano sostiene que "El PP es el único partido que defiende y apoya el turismo de autocaravanas".

También ha valorado de forma positiva la propuesta presentada por el PAR en relación a la ejecución de la variante de Jaca. El edil popular reitera que "Jaca necesita una variante, ya".

Al margen del pleno, Serrano ha hablado de dos cuesiones. En primer lugar, de los bonos canjeables que ha impulsado para "compensar también al comercio local". Ha explicado que, inicialmente el equipo de gobierno "no nos hizo caso". Los populares se han reunido con Acomseja y AEJ " que tienen interés en implementar los bonos" y ahora "el equipo de gobierno dice que sí. Por fín aceptan propuestas del PP".

Por último, ha explicado la razón por la cual el PP no se ha mostrado partidario de recurrir la sentencia de Coll Barreo por la cual, el Ayuntamiento, en primer instancia, tiene que devolver 992.000 al arquitecto. Para Serrano, la sentencia es muy clara porque "no refleja dudas". No te pierdas la entrevista en COPE.