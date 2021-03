Carlos Serrano: "La política de consenso es lo que da resultado"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serano, ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar del pleno celebrado ayer en el que se aprobó la suspensión de la instalación de parques solares durante un año.

Serrano ha apuntado que "la intención de todos los grupos era que se aprobara por unanimidad esta cuestión en el pleno". El dictamen quedó consensuado en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente que se convocó de urgencia y "el PP, en aras de ese consenso, había registrado una propuesta para mejorar la propuesta inicial del equipo de gobierno porque nos parecía más lógico "establecer un máximo de 5 hectáreas ó 10 en agrupación y una distancia no inferior a un kilómetro del centro". Finalmente, se quedó en 700 metros.

El portavoz ha recordado que "esto que se ha aprobado es el punto inicial" y ha insistido en que "esta no es una cuestión política. Se llegó aun acuerso y se aprobó en el pleno por unanimidad". Este año de suspensión sirve para regular para que "cuando vengan las empresas interesadas se encuentren con una regulación y que este tipo de proyectos no supongan un deterioro para el terrotorio". Eso sí, "la apuesta por las energías renovables es firme "pero no a cualquier precio".

Al margen de este punto, Serrano ha puesto el foco en el apartado de ruegos y preguntas en el que volvieron a apelar en el pleno a la transparencia del alcalde ya que "nos enteramos de cuestiones importantes y de reuniones en el mismo pleno". En este sentido, el portavoz critica que el alcalde anunciara ayer en contestación a las preguntas de otro partido que la traída de aguas podría salir adelante con fondos europeos. "Un tema demasiado importante para enterarnos así". En esta línea, solicitó que se informe sobre la agenda institucional del alcalde "ya que mantiene reuniones importantes, por ejemplo, con temas como la variante o las empresas que quieren instalar los parques solares y no lo traslada a los grupos".

El PP también ha pedido la memoria anual de la Oficina de Fomento "porque no sabemos qué es lo que hace esta oficina" y también ha solicitado información sobre el Plan Remonta en relación a los criterios de selección, número de solicitudes o reclamaciones, entre otras cosas. Sobre el Plan Remonta, considera que los ayuntamientos no tienen que costearlo.

Por otro lado, también se ha interesado por la suspensión de determinadas líneas de tren que afectan también a Jaca. El Gobierno de Aragón las deja de financiar "y hemos preguntado si el Ayuntamiento está haciendo algo al respecto".

Serrano tampoco ha querido pasar por alto la segunda fase de subvenciones que el Ayuntamiento aprobó "y que ahora está parada porque se está a la espera de que el Gobierno de Aragón lance una línea de ayudas y subvenciones, cofinanciado por diputaciones y ayuntamientos". A este respecto, el portavoz ha vuelto a criticar que no se informara de esto a los grupos siendo que el alcalde "dijo en el pleno que este parón ya lo comunicó a las asociaciones empresariales". Hay que recordar que la cuantía asciende a 300.000 euros. Por último, también ha pedido que se solucionen las deficiencias que presenta el carril bici, en el vial perimetral.