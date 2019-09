Carlos Serrano: “ Nos han metido en una guerra en la que no estamos ni queremos estar”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha querido mostrar su desacuerdo con las declaraciones que el alcalde, Juan Manuel Ramón, realizaba en COPE en las que señalaba que las críticas al equipo de gobierno vienen motivadas por una lucha entre los populares y el Partido Aragonés por liderar la oposición en el consistorio.

Serrano ha dicho que “nos han metido en una guerra en la que el PP no está ni quiere estar” y apunta a “una lucha de egos entre el alcalde y el portavoz del PAR por no llegar a un acuerdo de gobierno”. Por este motivo, dice el portavoz, “el Partido Aragonés decide ir al ataque pero en esa guerra no va a estar el Partido Popular”.

Serrano ha subrayado que “los ciudadanos decidieron con sus votos que el Partido Popular fuera la segunda fuerza más votada y tenemos la responsabilidad de hacer oposición. Una oposición seria y constructiva y trabajar para Jaca. No estamos para competir con nadie”. Sí que ha comentado que hay peticiones para arreglar los accesos a los centros escolares pero considera que el PAR ha creado alarma social.

Ha sido crítico con los portavoces que consideran que el curso político empieza en septoembre. En este sentido, Serrano ha dicho que el partido “lleva trabajando desde el 15 de junio”. Por ello, ha dado algunas piceladas de lo que han sido los meses de junio, julio y agosto y ha señalado que, en líneas generales ha notado una cierta “desidia”. En cuanto a las consultas a la Oficina de Turismo, que han disminuido de 26.000 a 23.000, Serrano ha dicho que, aunque se fidelice el turismo procedente de algunas Comunidades Autónomas, “Jaca no puede permitirse el lujo de vivir de rentas y hay que pensar si realmente estamos haciendo bien las cosas”, concluye