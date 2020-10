El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca y Diputado Provincial, Carlos Serrano, ha criticado en COPE los Presupuestos Generales del Estado porque, "discriminan a la provincia de Huesca". Lamenta que, para la variante de Jaca, se haya asignado una partida "insignificante" de 100.000 euros para 2021 y en el plurianual 5, 15 y 15 millones "algo que queda muy lejos del presupuesto inicial de 115 millones de euros". Serrano apunta a que, Jaca "se convertirá en un cuello de botella porque sí que hay avances para las autovías A23 y A21". También lamenta que no se haya hablado de la TCP y considera que no hay avances para la reapertura del Canfranc "y eso lleva aparejado el retraso de otros proyectos locales como la plataforma logística de Martillué.

En cuanto a la traída de aguas, Serrano apunta que "no aparece en los papeles" y espera una justificación por parte del alcalde, Juan Manuel Ramón, al ser una promesa electoral que, además, cuenta con el apoyo de todos los grupos "al ser un proyecto importante para Jaca".

En general, Serrano considera que son unos presupuestos que "no se han sabido negociar por parte de los responsables políticos de la provincia y de Aragón" y que "no van a mejorar la provincia". No te pierdas la entrevista en COPE.