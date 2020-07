Carlos Serrano: " Las ayudas se gestionan con lentitud y las empresas necesitan el dinero ya"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha explicado en COPE que, de nuevo se ha vuelto a convocar el Comité de seguimiento del covid "ante los últimos acontecimientos" y ha recordado que "se han dado unos treinta positivos aunque en las últimas 48 horas no ha habido ninguno pero eso nos hace ver que hay que seguir siendo precavidos y cumplir con las medidas de prevención poniendo especial atención en el ocio nocturno, que es lo que más está incluyendo actualmente".

Además de la situación sanitaria, Serrano ha hablado de la gestión en cuanto a las ayudas a familias y empresas afectadas por la crisis del coronavirus. En relación a las ayudas destinadas a las familias, con un fondo de 200.000 euros, el portavoz ha señalado que "solo dos o tres familias han accedido a ellas por lo que hay que ver qué se ha hecho mal o si los requisitos son muy elevados porque no me creo que no haya familias de Jaca que no necesiten ayuda", señala.

También ha hablado de la lentitud en las ayudas directas dirigidas a las empresas. Se han presentado 291 "y no estamos de acuerdo en cómo se está realizando la gestión porque consideramos que el propio Ayuntamiento no puede gestionarlo, mejor una empresa externa porque se retrasa el proceso". Las bases de los 800.000 euros para créditos blandos" siguen encima de la mesa". El Partido Popular ha presentado varias propuestas con las que aportaba ideas para ayudas a las empresas, la gestión de las mismas, cómo deberían ser las bases y la gestión de los créditos...apunta Serrano. El Ayuntamiento ha realizado una consulta a los servicios jurídicos del Gobierno de ragon para ver cómo se pueden realizar esas competencias impropias porque el Ayuntamiento quiere dar los créditos como si fuera un banco y no lo es.Se tiene que hacer con una empresa externa como ya hemos dicho desde el Partido Popular", dice Serrano.