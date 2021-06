Carlos Serrano: "Jaca necesita gestión, empleo y futuro más allá del verano"

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha hablado en COPE del pleno celebrado este miércoles en el que se ha aprobado, con carácter inicial, la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial de Jaca. Hace referencia a la regulación de medios de movilidad personal, velocidad pero el debate se ha producido en lo referente al tráfico y estacionamiento de autocaravanas. Este punto ha salido adelante con el voto a favor del equipo de gobierno y la abstención del resto de grupos inluido el grupo popular. Lo que se pretende con la modificación es habilitar otras zonas de estacionamiento con determinados horarios diurnos y nocturnos. "No se ha contado con la participación del resto de grupos y no hay nada concreto, no están fijados horarios y no está clara cuál va a ser la regulación" dice Serrano. El portavoz sostiene que "nosotros somos firmes defensores del turismo de autocaravanas pero tienen que estar en zonas reguladas". Recuerda que "la zona actual de Membrilleras se ha quedado pequeña y es de libre uso. Ahora la regulará la empresa encargada de la zona azul y se ha planteado habilitar otra zona en el Llano de la Victoria, algo que ya planteó el Partido Popular".

Los populares no han registrado para el pleno propuestas. En este sentido, Serrano ha apuntado que "podíamos haber presentado una relacionada con los indultos pero preferimos centrarnos en Jaca. No obstante, el portavoz realizó varios ruegos y preguntas. Por un lado, ha expuesto su preocupación por el retraso en las bases de las Becas María Josefa Yzuel. " Las bases no están publicadas y, por lo tanto, de momento no se pueden acceder a ellas".

Por otro lado, ha vuelto a pedir más transparencia al equipo de gobierno "puesto que convoca numerosas ruedas de prensa para presentar temas y nos enteramos por los medios de comunicación y no podemos ni participar".

Igualmente, se ha referido a la caída de un chopo como consecuencia de las últimas lluvias en el parquin de Membrilleras. No hubo heridos pero "hemos solicitado un estudio sobre el estado de salud del arbolado, en concreto de los chospos, y orevenir posibles incidentes".

También ha manifestado su preocupación porque sigue sin activarse el equipo de emergencias de Jaca. "Hay tres personas que están trabajando las 24 horas del día, sin descanso, y el Ayuntamiento tiene que dar una solución".

Serrano espera que el verano "vaya muy bien" y que los Bonos Jaca - Pirineos "impulsados por el Partido Popular" se puedan implementar después del verano, a partir del mes de septiembre porque Jaca no puede vivir de rentas, hay que buscar fórmulas para desestacionalizar y pensar en los meses críticos una vez pasado el verano". Por último, incide en que Jaca necesita "gestión, futuro y empleo"