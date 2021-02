Carlos Serrano: "En el grupo popular nos gusta más trabajar que hablar para poder ayudar"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar del pleno celebrado este miércoles. Un pleno extenso. Y, en este sentido, Serrano ha comenzado su intervención diciendo que "las sesiones tienen que ser más ágiles y, por ello, se ha llegado a un acuerdo para presentar una propuesta por grupo". A su vez, ha querido felicitar al Servicio de Emergencias de Jaca, que el próximo 1 de marzo se transfiere al servicio provincial.

En cuanto a la modificación presupuestaria de 2,3 millones de euros, el Partido Popular la ha apoyado "porque se ha cumplido el compromiso que le exigimos en su momento al equipo de gobierno para los presupuestos. En ese momento no se incluyó nada pero en esta modificación están recogidas nuestras aportaciones como la dotación para la pavimentación en pueblos, el plan especial de aceras, la 2ª fase de la calle Fondabós, mobiliario urbano, iluminación ornamental, la superficie de la pista de hielo, la cubierta del Centro Cultural La Paz y, por fin, las Becas de Estucio María Josefa Izuel, entre otras que también son coincidentes con otros grupos".

En el pleno, la modificación del Plan Especial del Casco salió adelante por mayoría absoluta. Se trata de una modificación puntual para cambiar la capacidad en el casco en relación a las camas o plazas "porque hay una demanda de crear algún tipo de residencia u hotel de tres estrellas que no cumplía con las ratios de 50 plazas". Ahora, se ha cambiado la denominación de camas a plazas y se aumenta la capacidad a 75. Eso incrementa la capacidad del casco que no iba en consonancia con lo que decía el Plan Especial. A los populares les parece bien pero en el pleno se abstuvieron porque "se trata de una modificación por un interés puntual y no por el interés general" y recuerda que " Acomseja presentó un escrito en el que pdía la modificación del Plan Especial "para facilitar cuestiones como los escaparates, alineación de fachadas o rehabilitación de nuevos comercios....y no se ha tenido en cuenta".

Por otra parte, las propuestas fueron las que suscitaron más debate, no en la del PP que obtuvo el apoyo unánime ya que se pedía "la revisión de las restricciones en temas de aforo y horarios adaptadas a la situación sanitaria de cada territorio". Es decir, que en Jaca que "está bien, aplíen los horarios y el aforo para mover la economía". Es una propuesta que ya se aprobó por unanimidad en la DPH "y que se llevará a todos los ayuntamientos correspondientes" explica el portavoz.

Serrano también ha querido hablar de otras propuestas, como dos mociones del Partido Aragonés. Una de ellas, la relativa al posible proyecto de instalación de placas solares en el municipio. "Un tema que viene desde hace tiempo pero que, quizás, no nos lo hemos creído hasta que han llegado las empresas especuladoras y, de manera individual, han hecho firmar a vecinos por puro desconocimiento".

El portavoz sostiene que "es una aberración". Deja claro que el partido no está en contra de las energías renovables "pero con una regulación". Ha señalado que los vecinos de Espuéndolas les han manifestado su preocupación y defiende que se trata de un proyecto "que no es un incentivo para luchar contra la despoblación porque no crea puestos de trabajo y, además, va en contra del sector primario". La propuesta del PAR iba encaminada a obtener información y realizar estudios para tener pleno conocimiento de lo que se realizaría con este proyecto, algo que apoyó el PP.

Y, en cuanto a la otra propuesta, relativa a la exención de la tasa de terrazas para este año 2021, Serrano lamenta "que se produzcan rifirrafes por un debate que no tiene sentido porque lo que importa es aprobar la medida". Y recuerda que el PP presentó en varias ocasiones esta propuesta, "que al final se ha tenido en cuenta porque los confinamientos y las medidas restrictivas se están manteniendo en el tiempo". La aclaración viene dada porque el PAR presentó una propuesta pidiendo la exención de las tasas, que fue rechazada porque el equipo de gobierno presentó de urgencia el expediente con la misma finalidad y "parecía que alguno se quería apuntar el tanto".Serrano ha matizado que "nosotros preferimos trabajar que hablar para, así, poder ayudar".

Por último, Serrano ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad porque en Jaca está habiendo un goteo de positivos, que no son muchos pero sí ha aumentado el número de concatos estrechos y, tal y como se ha informado hoy mismo en el Comité de Seguimiento, son por reuniones familiares".Por ello "y sin alarmismo, no podemos olvidarnos de que el virus está en Jaca y no nos podemos relajar".