Carlos Serrano: "Estos presupuestos no contentan ni al propio equipo de gobierno"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha dicho en COPE que el equipo de gobierno "nos ha decepcionado". Argumenta que "se nos vendió la moto de que iban a ser unos presupuestos consensuados y ha sido todo mentira". A su vez, subraya que "no son unos presupuestos covid y no van a dejar contentos a nadie, ni siquiera al propio equipo de gobierno". Serrano critica que "no han incluido ni las becas María Josefa Yzuel". Sí aparecen los bonos para el comercio "pero llegan tarde y mal". Y las ayudas a empresas "son insuficientes". Por ello, el portavoz ha mostrado su total desacuerdo con los presupuestos que se llevarán esta tarde a pleno.

Serrano, ha querido matizar el gasto de personal. Sobre esta cuestión, ha recordado que "el gasto de personal se va a casi 9 millones de euros". Sostiene que "hay magníficos profesionales pero existe una mala coordinación entre los diferentes servicios y se necesita una reestructuración de la plantilla". El otro punto que ha criticado tiene que ver con la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento para el periodo 2020-2023. Serrano subraya que "es un escándalo porque se producen recortes a clubes y asociaciones solo a los que interesa".