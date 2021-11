Carlos Serrano: "El equipo de gobierno va a remolque de nuestras iniciativas"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha pasado por los micrófonos de COPE para hacer balance del pleno celebrado este miércoles. Un pleno en el que se aprobó por mayoría absoluta la estimación parcial de las alegaciones presentadas por la familia que tiene una explotación agroganadera en el núcleo de Martillué y que se verá afectada por la creación de la plataforma logística. Serrano, ha explicado que "en el aterior pleno se llevaba la desestimación de todas las alegaciones y era una injusticia. Además, se necesitaba mayoría absoluta y al equipo de gobierno le faltaba un concejal. Ahora, el equipo de gobierno ha recapacitado y ha hecho caso a la familia y al Partido Popular y ha tenido en cuenta algunas consideraciones". El punto salió adelante por esa mayoría absoluta que se necesitaba "pero la oposición no lo apoyó porque todavía faltaban garantías para la familia".

Por otro lado, el pleno aprobó, por unanimidad, desestimar la solicitud de una empresa que pedía la nulidad de pleno derecho la moratoria aprobada por el ayuntamiento en relación a la instalación de parques fotovoltaicos. En este contexto, se han celebrado varias sesiones informativas y participativas que "esperemos que no sean un 'bien queda'", dice Serrano. El PP "tiene claro lo que se necesita y lo que queremos y ya llevamos tiempo pidiendo que se empiece a trabajar en la modificación del PGOU conforme lo que diga la mayoría".

En cuanto a la declaración institucional aprobada en apoyo a la candidatura de los JJOO de Invierno, el portavoz popular no entiene la postura negativa de Chunta Aragonesista y Más Jaca "porque estamos hablando de una candidatura conjunta, no solo de Jaca y no hacen falta inversiones sino que nos llegarán". Ahora bien, "ahora lo que tenemos que hacer es trabajar por Jaca como ciudad olímpica en igualdad de condiciones con otras".

Serrano ha hecho hincapié en algunas cuestiones planteadas en el apartado de ruegos y preguntas. En este sentido, ha vuelto a criticar que todavía no se hayan sacado adelante las becas Mª Josefa Yzuel, tampoco están los bolardos inteligentes. Igualmente, ha mostrado su interés por colocar una valla de protección en el puente del hospital. Un punto muy crítico porque se producen muchos suicidios. "Con la sensibilidad que precisa esta cuestión, es necesario colocar una valla de protección ya que estos sucesos tan tristes pueden provocar accidentes en terceros".

También ha hablado de la situación sanitaria de Jaca. Una situación que califica de "preocupante" pero controlada, tal y como se ha manifestado en el comité de seguimiento. En este punto, el portavoz se ha quejado de que "no se nos informa, ni a los partidos ni a la ciudadanía y no podemos estar siempre preguntando qué pasa en Jaca. El equipo de gobierno tiene que tener iniciativa en este sentido y, de nuevo, no ir a remolque por la insistencia de grupos como el Partido Popular". Escucha la entrevista en COPE.