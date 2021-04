Carlos Serrano: "Al equipo de gobierno le falta valentía, decisión y mucha transparencia"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha pasado por los micrófonos de COPE para comentar los puntos que se debatieron ayer en el pleno. Serrano ha subrayado que el partido apoyó todos los puntos. En relación a la modificación presupuestaria, que asciende a 189.000 euros, el portavoz ha incidido en que una parte va destinada al plan remonta "y ya veremos, al final, cuanto nos cuesta el plan. Un plan que tendría que financiar el Gobierno de Aragón".

El otro punto más relevante es el relativo al polígono Martillué- Pardinilla con el objetivo de que el suelo sea industrial y así poder avanzar. Serrano ha apuntado que "es un paso importante" de un proyecto que tiene que ir en consonancia con el Canfranc "porque la reapertura no será productiva si no es utilizada para generar desarrollo económico en nuestra zona. La apuesta debe ser decidida".

Por otro lado, Serrano ha lamentado la falta de apoyo a la propuesta sobre la Estrategia Nacional contra la Soledad no deseada en las personas mayores. "No conseguimos, a pesar de los esfuerzos, hacerla institucional. Han primado intereses partidistas en un tema que se ha agravado con motivo de la pandemia".

Las críticas del portavoz también han ido encaminadas a la "falta de transparencia del equipo de gobierno". Serrano dice que "no puede ser que los portavoces municipales nos enteremos a través de las redes sociales de que el alcalde está en Lanzarote en una reunión importante". Por ello, han vuelto a solicitar la agenda institucional del alcalde.

La conclusión del portavoz es que "al equipo de gobierno le falta valentía, decisión y mucha transparencia". Serrano ha explicado que, en este puente de San Jorge, el PP no sacará a la calle la tradicional mesa informativa. "Nos parece una irresponsabilidad hacer propaganda política en plena pandemia". Los datos de contagios e ingresos están subiendo.

Con respecto al Primer Viernes de Mayo, el portavoz ha subrayado que "tenemos que afrontarlo con mucha responsabilidad por el aumento de casos". Y ha recordado que "no hay fiesta, no se puede almorzar en el cementerio y tampoco cantar el himno en la calle". En este sentido, ha explicado que su formación ha propuesto que el himno no se emita a través de la megafonía de la ciudad sino que hay que estar en casa porque no hay fiesta y, en casa, también hay que cumplir las normas. Igual que en los establecimientos hosteleros y, toda la ciudadanía. Concluye apelando a la responsabilidad "confiando en que podamos tener verano".