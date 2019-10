Carlos Serrano: "Con el superávit que tiene el Ayuntamiento se pueden bajar los impuestos"

EL PARTIDO POPULAR PROPONE BAJAR LOS IMPUESTOS

“Que no nos intenten contar otra cosa. Hemos estudiado las propuestas del equipo de gobierno tripartito para modificación de las Ordenanzas Fiscales, y está muy claro… el año próximo PAGAREMOS MÁS” afirman con rotundidad los concejales del Grupo Municipal Popular.

Critican que el tripartito nos va a vender que algunas Tasas o Impuestos como basuras, ocupaciones de vía o alcantarillado, no van a subir, y que lo único que van a hacer es actualizarlas al IPC, pero “lo cierto es que vamos a pagar más porque supondrá un incremento del 0,5%, y visto que estos años no han sabido ejecutar sus Presupuestos de manera eficiente, claramente podrían bajarlos.

Y esto es lo que pedimos desde el Partido Popular con la propuesta que hemos presentado en el Ayuntamiento”, afirmaba el Portavoz del Partido Popular en Jaca, Carlos Serrano.

Los populares han presentado en el Ayuntamiento un documento con 17 propuestas para las Tasas para el 2020, entre las que destacan: rebajar el IBI urbano y el rústico, aumentar bonificación en el IBI a familias numerosas, rebaja en el Impuesto de vehículos (IVTM), rebaja

en el tipo general de la Plusvalía, o reducción progresiva de la tasa de basuras, “son propuestas que se notarían directamente en el bolsillo de los ciudadanos”, comenta Carlos Serrano.

Reducción del ICIO y bonificaciones a obras de ampliación, reforma, mantenimiento y construcción de edificios en el Casco histórico, reducción de tasas en las licencias de apertura a nuevos emprendedores así como a aquellos que creen puestos de trabajo en Jaca, y reducción

en las tasas por ocupación de vía pública en rehabilitaciones, etc… En relación a estas propuestas destaca Serrano: “son propuestas encaminadas a facilitar a los emprendedores abrir nuevos negocios y mejorar la estética de nuestro casco histórico, en definitiva a mejorar

la economía de la ciudad y fomentar la creación de empleo… conseguir que las calles de nuestra ciudad estén vivas”.

El Partido Popular de Jaca apuesta también por propuestas que fomenten la eficiencia energética, como bonificación en las tasas de ocupación de vía pública a las empresas que instalen puntos de carga de vehículos eléctricos, pidiendo también que se articule un reglamento que regule su instalación y su uso, o la apuesta por la creación de la figura de residente de la zona azul a los vecinos empadronados en el casco histórico.

Los populares, siguiendo la línea de su partido apostando por la bajada de impuestos, aseguran que llevan desde el 2015 presentando un gran número de interesantes propuestas para las Tasas con el objetivo de beneficiar a todos los habitantes del municipio de Jaca y de sus pueblos, aunque lamentan que no siempre se les ha hecho caso. “Esperamos que este año el tripartito las estudie detenidamente y sean capaces de incluir la mayor parte de ellas, porque desde el Partido Popular pensamos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”, confirma el Portavoz popular.

Desde el Partido Popular de Jaca aseguran que el altísimo superávit de estos últimos años muestra dos aspectos: 1.- la posibilidad de bajar los impuestos y 2.- que el equipo de gobierno es ineficaz a la hora de ejecutar su propio presupuesto. Somos conscientes de que el dinero de nuestros impuestos sirve para pagar los servicios y las inversiones que necesitamos en nuestro municipio, “sin embargo, todo lo que se recaude por encima del coste de estos servicios o todo el que no se sepa ejecutar es dinero de más que no debe cobrarse los ciudadanos” señala Serrano.