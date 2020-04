Carlos García: "Viviremos el Viernes de Mayo desde casa pero con el corazón en la calle"

Jaca prepara ya la fiesta del Primer Viernes de Mayo. Una fiesta que no se celebrará con actos públicos puesto que la crisis sanitaria del coronavirus ha obligado a la suspensión de estos eventos multitudinarios. No obstante, la Hermandad junto con el Ayuntamiento de Jaca, trabajan para que el sentimiento de la fiesta no se pierda y se celebre en todos los hogares. El presidente de la Hermandad, Carlos García, ha hablado en COPE de algunas de las propuestas como un suplemento especial del semanario El Pirineo Aragonés "con mensajes sobre lo que sentimos por el Primer Viernes de Mayo, cómo lo pensamos vivir en esta ocasión tan atípica o qué momentos de la Fiesta nunca olvidaremos. La idea es que estén todas las personas que deseen participar, sean vecinos de Jaca o residan en otros lugares, niños, jóvenes o adultos, escuadristas o espectadores de la Fiesta, y de esta manera formar un mosaico coral de lo que los jacetanos sentimos por el Primer Viernes de Mayo", explica.

La publicación incluirá también colaboraciones especiales de personas conocedoras de la fiesta y que están vinculadas a ella desde diferentes ámbitos.

Para la recogida de los mensajes se ha habilitado una cuenta de correo electrónico: progresoytradicion2020@gmail.com, que estará operativa hasta el próximo 20 de abril, último día en el que podrán realizarse envíos. Se ha establecido un límite de 300 caracteres, incluidos espacios, por mensaje, para que puedan insertarse el máximo número posible de colaboraciones

También se anima a la población a subir vídeos y fotografías a las redes sociales. Y no faltará el canto del himno con los balcones engalanados. Escucha las declaraciones de Carlos García en COPE