Carlos García: "Jaca ha vivido con intensidad el Viernes de Mayo y a muchos nos cayeron lágrimas en el himno"

El presidente de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, Carlos García, ha hecho balance en COPE de la atípica fiesta del Viernes de Mayo que hemos vivido este año. Carlos García ha dicho que se ha vivido con mucha intensidad "y la hermandad ha trabajado para que así fuese".

Las redes sociales han sido el punto fuerte, tal y como habíamos propuesto, se han publicado desde el primer momento, fotografías, videos de todas las casas y recordatorios de los actos que este año no se han podido celebrar. "Dentro de lo que podíamos hacer, el objetivo de ha cumplido", señala.Las propuestas han funcionado muy bien como el suplemento especial del semanario El Pirineo Aragonés, las láminas de dibujo en el mismo periódico, la venta de cubre balcones cuyo beneficio ha ido a parar a Jaca Solidaria (4.000 euros).

En el momento del canto del himno "lágrimas nos cayeron a muchos" explica el presidente. La Hermandad ha trabajado mucho, recuerda Carlos, a pesar de que ha sido una fiesta que no se ha celebrado en la calle. Ahora, toca mirar al futuro y comenzar a preparar el próximo Viernes de Mayo intentanto recuperar actos como el que se celebra con motivo del hermanamiento con Elche y otros que no se han podido celebrar este año. Todo, con la mirada puesta en el escenario más optimista que no es otro que salir de esta crisis y volver a celebrar en Viernes de Mayo en la calle.