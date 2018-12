Candanchú no abrirá este miércoles día 26

La estación de Candanchú ha emitido un comunicado en el que anuncia que no abrirá este miércoles, 26 de diciembre. El complejo invernal no llegó a afirmar su apertura para ese día pero sí trababaja con ese objetivo. Finalmente, tal y como explica la estación "a pesar de nuestro esfuerzo trabajando, las condiciones meteorológicas de estos últimos días nos vuelven a destrozar la nieve acumulada y no queremos abrir las pistas sin ofrecer un esquí de calidad. Por nuestra parte, seguiremos trabajando y produciendo nieve cuando las temperaturas disminuyan para abrir lo antes posible". La cafetería de Pista Grande estará abierta el 29, 30 y 31 de diciembre para todos aquellos que quieran pasar.